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تقنية أبها تنفذ عددًا من الفعاليات احتفالًا باليوم الوطني 91

تتضمن حفلًا لمنسوبيها ومعرضًا للموهبة والابتكار وبرامج لذوي الإعاقة

تعتزم الكلية التقنية بأبها تنفيذ العديد من الفعاليات للاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة، والذي يصادف هذا العام يوم الخميس 09/23 /2021 ميلاديًّا.

وأوضح عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، أن الكلية ستقدم عددًا من البرامج في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على الجميع، تتمثل في حزمة من الأنشطة؛ حيث سيقام حفل لمنسوبي الكلية ومعرض للموهبة والابتكار، وبرامج لذوي الإعاقة السمعية، وإزالة التشوهات البصرية بمشاركة مدربين ومتدربين من الكلية.

وأضاف أن الكلية ستقدم دورات تقنية تدريبية لفئات مختلفة من أبناء هذا الوطن ومسابقات تقنية خاصة للمتدربين باليوم الوطني، في الوقت الذي ستشارك فيه الكلية مع الجهات الحكومية في الفعاليات المختلفة.

ورفع عميد الكلية التقنية بأبها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وللشعب السعودي النبيل، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه.

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تقنية أبها تنفذ عددًا من الفعاليات احتفالًا باليوم الوطني 91
سبق

تعتزم الكلية التقنية بأبها تنفيذ العديد من الفعاليات للاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة، والذي يصادف هذا العام يوم الخميس 09/23 /2021 ميلاديًّا.

وأوضح عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، أن الكلية ستقدم عددًا من البرامج في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على الجميع، تتمثل في حزمة من الأنشطة؛ حيث سيقام حفل لمنسوبي الكلية ومعرض للموهبة والابتكار، وبرامج لذوي الإعاقة السمعية، وإزالة التشوهات البصرية بمشاركة مدربين ومتدربين من الكلية.

وأضاف أن الكلية ستقدم دورات تقنية تدريبية لفئات مختلفة من أبناء هذا الوطن ومسابقات تقنية خاصة للمتدربين باليوم الوطني، في الوقت الذي ستشارك فيه الكلية مع الجهات الحكومية في الفعاليات المختلفة.

ورفع عميد الكلية التقنية بأبها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وللشعب السعودي النبيل، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
04:24 PM

تقنية أبها تنفذ عددًا من الفعاليات احتفالًا باليوم الوطني 91

تتضمن حفلًا لمنسوبيها ومعرضًا للموهبة والابتكار وبرامج لذوي الإعاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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تعتزم الكلية التقنية بأبها تنفيذ العديد من الفعاليات للاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة، والذي يصادف هذا العام يوم الخميس 09/23 /2021 ميلاديًّا.

وأوضح عميد الكلية المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، أن الكلية ستقدم عددًا من البرامج في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على الجميع، تتمثل في حزمة من الأنشطة؛ حيث سيقام حفل لمنسوبي الكلية ومعرض للموهبة والابتكار، وبرامج لذوي الإعاقة السمعية، وإزالة التشوهات البصرية بمشاركة مدربين ومتدربين من الكلية.

وأضاف أن الكلية ستقدم دورات تقنية تدريبية لفئات مختلفة من أبناء هذا الوطن ومسابقات تقنية خاصة للمتدربين باليوم الوطني، في الوقت الذي ستشارك فيه الكلية مع الجهات الحكومية في الفعاليات المختلفة.

ورفع عميد الكلية التقنية بأبها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وللشعب السعودي النبيل، داعيًا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه.

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