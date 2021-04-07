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البحرين تدين استهداف الحوثي لمدينة خميس مشيط

أشادت بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية

أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة دون طيّار "مفخخة" تجاه مدينة خميس مشيط، في عمل إرهابي ممنهج يستهدف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

وأكدت تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وجدّدت مملكة البحرين موقفها الداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الآثمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البحرين تدين استهداف الحوثي لمدينة خميس مشيط
سبق

أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة دون طيّار "مفخخة" تجاه مدينة خميس مشيط، في عمل إرهابي ممنهج يستهدف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

وأكدت تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وجدّدت مملكة البحرين موقفها الداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الآثمة.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
01:56 PM

البحرين تدين استهداف الحوثي لمدينة خميس مشيط

أشادت بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
0
167

أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية طائرة دون طيّار "مفخخة" تجاه مدينة خميس مشيط، في عمل إرهابي ممنهج يستهدف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشادت وزارة خارجية مملكة البحرين بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

وأكدت تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وجدّدت مملكة البحرين موقفها الداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الآثمة.

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