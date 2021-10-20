3 وفيات و4 إصابات في حادث انقلاب على خط الساحل باتجاه جدة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة آخرون بإصابات متنوعة الخطورة في حادث انقلاب على خط الساحل بعد الليث في اتجاه جدة.

وتفصيلاً، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، قبل ظهر اليوم، بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في خط الساحل بعد الليث في اتجاه جدة قبل نقطة التفتيش وبه عدد من المصابين.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية، وحين وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود ثلاث حالات وفاة وأربع إصابات تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم ونقلهم لمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.