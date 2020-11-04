بايدن: نحن في المسار الصحيح لكسب هذه الانتخابات
قال: لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية
قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية في كلمة القاها -قبل قليل-: نحن في المسار الصحيح لكسب هذه الانتخابات.
وأضاف: أنا لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية.. وسيتم عد كل الأصوات قبل إعلان النتيجة.
وتابع: نحن على وشك تحقيق الفوز والنتائج قد تعلن #غداً أو بعد غد.
وأردف: ننتظر بعض الأخبار الجيدة من ولاية جورجيا.. ونشعر بالثقة بالفوز.
جو بايدن
الانتخابات الأميركية
بايدن: نحن في المسار الصحيح لكسب هذه الانتخابات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-04
قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية في كلمة القاها -قبل قليل-: نحن في المسار الصحيح لكسب هذه الانتخابات.
وأضاف: أنا لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية.. وسيتم عد كل الأصوات قبل إعلان النتيجة.
وتابع: نحن على وشك تحقيق الفوز والنتائج قد تعلن #غداً أو بعد غد.
وأردف: ننتظر بعض الأخبار الجيدة من ولاية جورجيا.. ونشعر بالثقة بالفوز.
04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
09:12 AM
بايدن: نحن في المسار الصحيح لكسب هذه الانتخابات
قال: لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية
قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية في كلمة القاها -قبل قليل-: نحن في المسار الصحيح لكسب هذه الانتخابات.
وأضاف: أنا لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية.. وسيتم عد كل الأصوات قبل إعلان النتيجة.
وتابع: نحن على وشك تحقيق الفوز والنتائج قد تعلن #غداً أو بعد غد.
وأردف: ننتظر بعض الأخبار الجيدة من ولاية جورجيا.. ونشعر بالثقة بالفوز.