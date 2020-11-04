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بايدن: نحن في المسار الصحيح لكسب هذه الانتخابات

قال: لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية في كلمة القاها -قبل قليل-: نحن في المسار الصحيح لكسب هذه الانتخابات.

وأضاف: أنا لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية.. وسيتم عد كل الأصوات قبل إعلان النتيجة.

وتابع: نحن على وشك تحقيق الفوز والنتائج قد تعلن #غداً أو بعد غد.

وأردف: ننتظر بعض الأخبار الجيدة من ولاية جورجيا.. ونشعر بالثقة بالفوز.

جو بايدن الانتخابات الأميركية

الرئيسية/ أخبار العالم

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بايدن: نحن في المسار الصحيح لكسب هذه الانتخابات
سبق

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية في كلمة القاها -قبل قليل-: نحن في المسار الصحيح لكسب هذه الانتخابات.

وأضاف: أنا لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية.. وسيتم عد كل الأصوات قبل إعلان النتيجة.

وتابع: نحن على وشك تحقيق الفوز والنتائج قد تعلن #غداً أو بعد غد.

وأردف: ننتظر بعض الأخبار الجيدة من ولاية جورجيا.. ونشعر بالثقة بالفوز.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
09:12 AM

بايدن: نحن في المسار الصحيح لكسب هذه الانتخابات

قال: لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,650

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية في كلمة القاها -قبل قليل-: نحن في المسار الصحيح لكسب هذه الانتخابات.

وأضاف: أنا لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية.. وسيتم عد كل الأصوات قبل إعلان النتيجة.

وتابع: نحن على وشك تحقيق الفوز والنتائج قد تعلن #غداً أو بعد غد.

وأردف: ننتظر بعض الأخبار الجيدة من ولاية جورجيا.. ونشعر بالثقة بالفوز.

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