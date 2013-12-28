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"تطمن" و"تأكد" في جازان.. أكثر من 160 ألف مستفيد

منذ بدء العمل ومن خلال عدة مواقع منها محطة الفحص الموسع

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـ 160898 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن 55121 مستفيداً، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 105777 مسحة، وذلك من خلال عدة مواقع منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتستقبل عيادات تطمن مَن يعانون أعراض كورنا مثل؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

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"تطمن" و"تأكد" في جازان.. أكثر من 160 ألف مستفيد
سبق

قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـ 160898 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن 55121 مستفيداً، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 105777 مسحة، وذلك من خلال عدة مواقع منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتستقبل عيادات تطمن مَن يعانون أعراض كورنا مثل؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
01:20 PM

"تطمن" و"تأكد" في جازان.. أكثر من 160 ألف مستفيد

منذ بدء العمل ومن خلال عدة مواقع منها محطة الفحص الموسع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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قدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـ 160898 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن 55121 مستفيداً، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 105777 مسحة، وذلك من خلال عدة مواقع منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.

وتستقبل عيادات تطمن مَن يعانون أعراض كورنا مثل؛ ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد، أما مراكز "تأكد" فقد خُصصت للذين لا يعانون أعراضاً، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

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