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ولي عهد الكويت والرئيس المصري وملك الأردن يهنئون خادم الحرمين بعيد الفطر المبارك

شكرهم الملك سلمان ودعا بأن يعيده الله على الأمتَيْن العربية والإسلامية بالخير والبركات

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالتقدم والازدهار.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قدَّم خلاله التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وبادل خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - فخامته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

وفي السياق ذاته، تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك الأردن على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والخيرات.

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ولي عهد الكويت والرئيس المصري وملك الأردن يهنئون خادم الحرمين بعيد الفطر المبارك
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالتقدم والازدهار.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قدَّم خلاله التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وبادل خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - فخامته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

وفي السياق ذاته، تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك الأردن على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والخيرات.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
11:40 PM

ولي عهد الكويت والرئيس المصري وملك الأردن يهنئون خادم الحرمين بعيد الفطر المبارك

شكرهم الملك سلمان ودعا بأن يعيده الله على الأمتَيْن العربية والإسلامية بالخير والبركات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد بدولة الكويت، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادله الملك المفدى التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالتقدم والازدهار.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قدَّم خلاله التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وبادل خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - فخامته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

وفي السياق ذاته، تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالاً من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالة ملك الأردن على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالمزيد من النماء والخيرات.

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