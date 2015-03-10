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سفارة السعودية للمواطنين: استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر

ليومَيْ الثلاثاء والأربعاء.. وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى البلاد

أعلنت سفارة السعودية لدى مصر إحاطة المواطنين بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين السعودية ومصر، بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس، وغيرها من الشركات، ليومَيْ الثلاثاء والأربعاء الموافقَيْن 10 و11 مارس، وفق جداولها المعتادة؛ وذلك لتمكين الزائرين من العودة إلى السعودية.

مصر سفارة السعودية لدى مصر استئناف رحلات شركات الطيران الخطوط السعودية مصر للطيران طيران ناس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة السعودية للمواطنين: استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر
سبق

أعلنت سفارة السعودية لدى مصر إحاطة المواطنين بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين السعودية ومصر، بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس، وغيرها من الشركات، ليومَيْ الثلاثاء والأربعاء الموافقَيْن 10 و11 مارس، وفق جداولها المعتادة؛ وذلك لتمكين الزائرين من العودة إلى السعودية.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
12:52 AM
اخر تعديل
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
02:08 AM

سفارة السعودية للمواطنين: استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر

ليومَيْ الثلاثاء والأربعاء.. وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,092

أعلنت سفارة السعودية لدى مصر إحاطة المواطنين بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين السعودية ومصر، بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس، وغيرها من الشركات، ليومَيْ الثلاثاء والأربعاء الموافقَيْن 10 و11 مارس، وفق جداولها المعتادة؛ وذلك لتمكين الزائرين من العودة إلى السعودية.

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