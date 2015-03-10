أعلنت سفارة السعودية لدى مصر إحاطة المواطنين بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين السعودية ومصر، بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس، وغيرها من الشركات، ليومَيْ الثلاثاء والأربعاء الموافقَيْن 10 و11 مارس، وفق جداولها المعتادة؛ وذلك لتمكين الزائرين من العودة إلى السعودية.

سفارة السعودية للمواطنين: استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-10 أعلنت سفارة السعودية لدى مصر إحاطة المواطنين بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين السعودية ومصر، بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس، وغيرها من الشركات، ليومَيْ الثلاثاء والأربعاء الموافقَيْن 10 و11 مارس، وفق جداولها المعتادة؛ وذلك لتمكين الزائرين من العودة إلى السعودية.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 12:52 AM

اخر تعديل 10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 02:08 AM

سفارة السعودية للمواطنين: استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر ليومَيْ الثلاثاء والأربعاء.. وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى البلاد





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أعلنت سفارة السعودية لدى مصر إحاطة المواطنين بأنه تم استئناف رحلات شركات الطيران بين السعودية ومصر، بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس، وغيرها من الشركات، ليومَيْ الثلاثاء والأربعاء الموافقَيْن 10 و11 مارس، وفق جداولها المعتادة؛ وذلك لتمكين الزائرين من العودة إلى السعودية.