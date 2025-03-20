النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة المؤسس تُلغي الاختبارات النهائية المقررة سابقًا لجميع البرامج

تستكمل المناهج التعليمية من خلال قنوات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن إلغاء الاختبارات النهائية المقررة سابقًا بحسب الجدول الأكاديمي لجميع برامج الجامعة، واستكمال المناهج التعليمية وتحقيق نواتج التعلم من خلال قنوات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد BLack Board، قبل نهاية شهر شعبان المقبل وذلك في جميع برامج الجامعة.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها اليوم، أن هذا القرار يأتي بناء على توجيهات وزير التعليم وما جاء في الدليل الاسترشادي لترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي للجامعات خلال فترة تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، وبناء على ما رأته اللجنة العليا برئاسة مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

وأوضحت الجامعة أن قرار إلغاء الاختبارات واستكمال المناهج، يأتي حرصًا من الجامعة على سلامة أبنائها الطلاب والطالبات في الأوضاع الراهنة والتيسير عليهم، ودعمهم لاستكمال متطلبات الفصل الدراسي الحالي؛ بما يضمن تحقيق نواتج التعلم.

وأضافت أن جميع الكليات تقوم بوضع خطط بديلة للاختبارات النهائية بإشراف وكيل الجامعة للشؤون التعليمية فيما يخص برامج البكالوريوس والدبلوم، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي؛ على أن تراعي تلك الخطط التيسير على الطلبة ودعم الخريجين بما لا يتعارض مع تحقيق الأهداف التعليمية ونواتج التعلم.

جدة جامعة الملك عبدالعزيز إلغاء الاختبارات النهائية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة المؤسس تُلغي الاختبارات النهائية المقررة سابقًا لجميع البرامج
سبق

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن إلغاء الاختبارات النهائية المقررة سابقًا بحسب الجدول الأكاديمي لجميع برامج الجامعة، واستكمال المناهج التعليمية وتحقيق نواتج التعلم من خلال قنوات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد BLack Board، قبل نهاية شهر شعبان المقبل وذلك في جميع برامج الجامعة.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها اليوم، أن هذا القرار يأتي بناء على توجيهات وزير التعليم وما جاء في الدليل الاسترشادي لترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي للجامعات خلال فترة تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، وبناء على ما رأته اللجنة العليا برئاسة مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

وأوضحت الجامعة أن قرار إلغاء الاختبارات واستكمال المناهج، يأتي حرصًا من الجامعة على سلامة أبنائها الطلاب والطالبات في الأوضاع الراهنة والتيسير عليهم، ودعمهم لاستكمال متطلبات الفصل الدراسي الحالي؛ بما يضمن تحقيق نواتج التعلم.

وأضافت أن جميع الكليات تقوم بوضع خطط بديلة للاختبارات النهائية بإشراف وكيل الجامعة للشؤون التعليمية فيما يخص برامج البكالوريوس والدبلوم، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي؛ على أن تراعي تلك الخطط التيسير على الطلبة ودعم الخريجين بما لا يتعارض مع تحقيق الأهداف التعليمية ونواتج التعلم.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:36 PM
اخر تعديل
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
07:49 PM

جامعة المؤسس تُلغي الاختبارات النهائية المقررة سابقًا لجميع البرامج

تستكمل المناهج التعليمية من خلال قنوات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,347

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن إلغاء الاختبارات النهائية المقررة سابقًا بحسب الجدول الأكاديمي لجميع برامج الجامعة، واستكمال المناهج التعليمية وتحقيق نواتج التعلم من خلال قنوات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد BLack Board، قبل نهاية شهر شعبان المقبل وذلك في جميع برامج الجامعة.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها اليوم، أن هذا القرار يأتي بناء على توجيهات وزير التعليم وما جاء في الدليل الاسترشادي لترتيبات الاختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي للجامعات خلال فترة تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، وبناء على ما رأته اللجنة العليا برئاسة مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي.

وأوضحت الجامعة أن قرار إلغاء الاختبارات واستكمال المناهج، يأتي حرصًا من الجامعة على سلامة أبنائها الطلاب والطالبات في الأوضاع الراهنة والتيسير عليهم، ودعمهم لاستكمال متطلبات الفصل الدراسي الحالي؛ بما يضمن تحقيق نواتج التعلم.

وأضافت أن جميع الكليات تقوم بوضع خطط بديلة للاختبارات النهائية بإشراف وكيل الجامعة للشؤون التعليمية فيما يخص برامج البكالوريوس والدبلوم، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي؛ على أن تراعي تلك الخطط التيسير على الطلبة ودعم الخريجين بما لا يتعارض مع تحقيق الأهداف التعليمية ونواتج التعلم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,852
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,129

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة