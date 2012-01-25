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"الموارد البشرية" بالشرقية تسترد ما يقارب 120 مليون ريال

عبر نظام التسوية الودية

حقّقت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكاتب العمل بالمنطقة الشرقية ثاني أعلى المناطق بإجمالي مبالغ مستردة بلغ 119.749.893 ريالاً، وذلك حسب التقرير الذي أصدرته الإدارة.

وأبرز التقرير نتائج الإدارات في المناطق الإدارية، وكذلك مكاتب العمل للعام 2020م.

وحقق مكتب العمل بمحافظة الخُبر أعلى مكتب عمل على مستوى المنطقة الشرقية بإجمالي 43.150.553 ريالاً، يليه مكتب عمل الدمام بقيمة مستردات بلغت 27.589.022 ريالاً، ثم مكتب العمل بمحافظة الجبيل بقيمة مستردات مالية بلغت 12.482.123 ريالاً، فيما توزعت المبالغ المتبقية على المكاتب التابعة للمنطقة.

يُذكر أن نظام التسوية الودية المعمول به حاليًا، وهو مباشرة الدعاوى والجلسات "عن بُعد"، يخدم مصلحة المواطن والمقيم بسرعة وكفاءة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الموارد البشرية" بالشرقية تسترد ما يقارب 120 مليون ريال
سبق

حقّقت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكاتب العمل بالمنطقة الشرقية ثاني أعلى المناطق بإجمالي مبالغ مستردة بلغ 119.749.893 ريالاً، وذلك حسب التقرير الذي أصدرته الإدارة.

وأبرز التقرير نتائج الإدارات في المناطق الإدارية، وكذلك مكاتب العمل للعام 2020م.

وحقق مكتب العمل بمحافظة الخُبر أعلى مكتب عمل على مستوى المنطقة الشرقية بإجمالي 43.150.553 ريالاً، يليه مكتب عمل الدمام بقيمة مستردات بلغت 27.589.022 ريالاً، ثم مكتب العمل بمحافظة الجبيل بقيمة مستردات مالية بلغت 12.482.123 ريالاً، فيما توزعت المبالغ المتبقية على المكاتب التابعة للمنطقة.

يُذكر أن نظام التسوية الودية المعمول به حاليًا، وهو مباشرة الدعاوى والجلسات "عن بُعد"، يخدم مصلحة المواطن والمقيم بسرعة وكفاءة.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
09:13 PM

"الموارد البشرية" بالشرقية تسترد ما يقارب 120 مليون ريال

عبر نظام التسوية الودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقّقت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومكاتب العمل بالمنطقة الشرقية ثاني أعلى المناطق بإجمالي مبالغ مستردة بلغ 119.749.893 ريالاً، وذلك حسب التقرير الذي أصدرته الإدارة.

وأبرز التقرير نتائج الإدارات في المناطق الإدارية، وكذلك مكاتب العمل للعام 2020م.

وحقق مكتب العمل بمحافظة الخُبر أعلى مكتب عمل على مستوى المنطقة الشرقية بإجمالي 43.150.553 ريالاً، يليه مكتب عمل الدمام بقيمة مستردات بلغت 27.589.022 ريالاً، ثم مكتب العمل بمحافظة الجبيل بقيمة مستردات مالية بلغت 12.482.123 ريالاً، فيما توزعت المبالغ المتبقية على المكاتب التابعة للمنطقة.

يُذكر أن نظام التسوية الودية المعمول به حاليًا، وهو مباشرة الدعاوى والجلسات "عن بُعد"، يخدم مصلحة المواطن والمقيم بسرعة وكفاءة.

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