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"الشمري" مساعدًا لإدارة الجودة ومراقبة المخرجات في صحة حائل

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل المكلف الدكتور فرحان بن فالح الشمري، قرارًا بتكليف الأخصائي صلاح بن رفيع الشمري، مساعدًا لإدارة الجودة ومراقبة المخرجات في صحة حائل.

وعمل "الشمري" رئيسًا لقسم الأشعة بمستشفى محافظة بقعاء العام، وهو حاصل على دورات متخصصة في مجال عمله، ويُعد من أبرز الكفاءات الطبية في المنطقة.

"سبق" تتمنّى له مزيدًا من النجاح والسداد في حياته العملية، وفي مهمته الجديدة التي كُلف بها.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"الشمري" مساعدًا لإدارة الجودة ومراقبة المخرجات في صحة حائل
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل المكلف الدكتور فرحان بن فالح الشمري، قرارًا بتكليف الأخصائي صلاح بن رفيع الشمري، مساعدًا لإدارة الجودة ومراقبة المخرجات في صحة حائل.

وعمل "الشمري" رئيسًا لقسم الأشعة بمستشفى محافظة بقعاء العام، وهو حاصل على دورات متخصصة في مجال عمله، ويُعد من أبرز الكفاءات الطبية في المنطقة.

"سبق" تتمنّى له مزيدًا من النجاح والسداد في حياته العملية، وفي مهمته الجديدة التي كُلف بها.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
07:09 PM

"الشمري" مساعدًا لإدارة الجودة ومراقبة المخرجات في صحة حائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل المكلف الدكتور فرحان بن فالح الشمري، قرارًا بتكليف الأخصائي صلاح بن رفيع الشمري، مساعدًا لإدارة الجودة ومراقبة المخرجات في صحة حائل.

وعمل "الشمري" رئيسًا لقسم الأشعة بمستشفى محافظة بقعاء العام، وهو حاصل على دورات متخصصة في مجال عمله، ويُعد من أبرز الكفاءات الطبية في المنطقة.

"سبق" تتمنّى له مزيدًا من النجاح والسداد في حياته العملية، وفي مهمته الجديدة التي كُلف بها.

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