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"جوجل" تضيف تقنية جديدة تتبع أنماط نومك المعتادة

قررت شركة "جوجل" الأمريكية إضافة تقنية جديدة لمستخدميها، التي يمكنها تتبع أنماط نومك المعتادة، وتجعله قادراً على تسجيل ملاحظات ليلية أكثر.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن "جوجل" في طريقها لطرح تطبيق جديد باسم "الرفاهية الرقمية"، التي يقدم تقنيات جديدة لوضع الملاحظات الليلية وتتبع أنماط النوم.

ويستخدم التطبيق البيانات الموجودة على تطبيق "ساعة جوجل" الافتراضية ومستشعرات حركة الهاتف، لتحديد ما إذا كنت نائماً أم لا، وتتبع التطبيقات التي تستخدمها في السرير.

وستمنحك "جوجل" خيار إلغاء الاشتراك في وظيفة الاستخدام اليومي للجهاز، التي يمكنها تعقب استخدامات التطبيق الخاص بك، وفتح الهاتف وإجمالي وقت تشغيل الشاشة.

ويضيف التطبيق أيضاً ميزة أخرى ألا وهي "ملاحظات ليلية"، حيث يمكنك تدوين الملاحظات عند الاستلقاء على السرير قبل الانغماس في النوم، وعندما تستيقظ يسألك تطبيق "الرفاهية الرقمية" إذا كنت تريد سماع الملاحظات التي كنت تقولها وقت النعاس عندما تستيقظ.

ويعد استخدام وقت الشاشة عبر الملفات الشخصية أمراً بسيطاً - فهو يمكّن الرفاهية الرقمية للعمل على ملفك الشخصي للعمل.

جوجل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" تضيف تقنية جديدة تتبع أنماط نومك المعتادة
سبق

قررت شركة "جوجل" الأمريكية إضافة تقنية جديدة لمستخدميها، التي يمكنها تتبع أنماط نومك المعتادة، وتجعله قادراً على تسجيل ملاحظات ليلية أكثر.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن "جوجل" في طريقها لطرح تطبيق جديد باسم "الرفاهية الرقمية"، التي يقدم تقنيات جديدة لوضع الملاحظات الليلية وتتبع أنماط النوم.

ويستخدم التطبيق البيانات الموجودة على تطبيق "ساعة جوجل" الافتراضية ومستشعرات حركة الهاتف، لتحديد ما إذا كنت نائماً أم لا، وتتبع التطبيقات التي تستخدمها في السرير.

وستمنحك "جوجل" خيار إلغاء الاشتراك في وظيفة الاستخدام اليومي للجهاز، التي يمكنها تعقب استخدامات التطبيق الخاص بك، وفتح الهاتف وإجمالي وقت تشغيل الشاشة.

ويضيف التطبيق أيضاً ميزة أخرى ألا وهي "ملاحظات ليلية"، حيث يمكنك تدوين الملاحظات عند الاستلقاء على السرير قبل الانغماس في النوم، وعندما تستيقظ يسألك تطبيق "الرفاهية الرقمية" إذا كنت تريد سماع الملاحظات التي كنت تقولها وقت النعاس عندما تستيقظ.

ويعد استخدام وقت الشاشة عبر الملفات الشخصية أمراً بسيطاً - فهو يمكّن الرفاهية الرقمية للعمل على ملفك الشخصي للعمل.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
03:01 PM

"جوجل" تضيف تقنية جديدة تتبع أنماط نومك المعتادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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قررت شركة "جوجل" الأمريكية إضافة تقنية جديدة لمستخدميها، التي يمكنها تتبع أنماط نومك المعتادة، وتجعله قادراً على تسجيل ملاحظات ليلية أكثر.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن "جوجل" في طريقها لطرح تطبيق جديد باسم "الرفاهية الرقمية"، التي يقدم تقنيات جديدة لوضع الملاحظات الليلية وتتبع أنماط النوم.

ويستخدم التطبيق البيانات الموجودة على تطبيق "ساعة جوجل" الافتراضية ومستشعرات حركة الهاتف، لتحديد ما إذا كنت نائماً أم لا، وتتبع التطبيقات التي تستخدمها في السرير.

وستمنحك "جوجل" خيار إلغاء الاشتراك في وظيفة الاستخدام اليومي للجهاز، التي يمكنها تعقب استخدامات التطبيق الخاص بك، وفتح الهاتف وإجمالي وقت تشغيل الشاشة.

ويضيف التطبيق أيضاً ميزة أخرى ألا وهي "ملاحظات ليلية"، حيث يمكنك تدوين الملاحظات عند الاستلقاء على السرير قبل الانغماس في النوم، وعندما تستيقظ يسألك تطبيق "الرفاهية الرقمية" إذا كنت تريد سماع الملاحظات التي كنت تقولها وقت النعاس عندما تستيقظ.

ويعد استخدام وقت الشاشة عبر الملفات الشخصية أمراً بسيطاً - فهو يمكّن الرفاهية الرقمية للعمل على ملفك الشخصي للعمل.

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