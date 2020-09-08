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بالفيديو.. "علي المري": السعودية تعيش أبهى عصورها في التقدُّم والرقي والمحافظة على مكتسبات الناس وكرامتهم

عضو الإفتاء بالشرقية: ولي العهد يقوم بحملة لا تُبقي ولا تذر على أهل الفساد.. والكيد ضده غير مستغرب فلا تُرمى إلا الشجرة المثمرة

أكد عضو الإفتاء السابق بالمنطقة الشرقية، الشيخ علي بن صالح المري، أن الحملة على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من الأعداء في الداخل وبعض الدول غير مستغربة، مشيرًا إلى أن سموه يقود حملة عظيمة جدًّا، لا تبقي ولا تذر، للقضاء على الفساد، ولا يحارَب إلا الناجح، ولا يُرمى بحجر إلا الشجرة المثمرة.

وقال الشيخ علي المري لـ"سبق": تعيش السعودية في أبهى صورها من الرقي والتقدم، والمحافظة على المكتسبات، وترسيخ قيم ومفاهيم ومقاصد الشريعة، إلى جانب حماية عقول الناس وأفكارهم من الأفكار التي يروِّج لها الأعداء وأرباب الفكر المتطرف، كجماعة الإخوان وغيرهم.

وبيَّن "المري" أن السعودية تسير بالطريق الصحيح؛ فأهل الحقوق تصل إليهم حقوقهم، وأهل الفساد يحاسَبون بما جنت أيديهم. فالأمور ترجع إلى التصحيح.

ونوه الشيخ علي المري بما قدمته قيادة السعودية من أعمال متنوعة في جائحة كورونا، أسهمت في حماية الإنسان، والمحافظة على صحته. لافتًا إلى أن الهزات الاقتصادية التي عصفت ببلدان العالم مرت على السعودية بخير وسلام بفضل الله، ثم بحكمة القيادة الرشيدة.

وشدَّد عضو الإفتاء السابق في ختام حديثه لـ"سبق" على أهمية الدور الذي يضطلع به العلماء تجاه السعودية، والدفاع عنها، وتبيان الحق، ونشر الفضيلة، والدعوة إلى المنهج الحق، والتحذير من الجماعات المتطرفة التي تحاول النيل من أمن واستقرار السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "علي المري": السعودية تعيش أبهى عصورها في التقدُّم والرقي والمحافظة على مكتسبات الناس وكرامتهم
سبق

أكد عضو الإفتاء السابق بالمنطقة الشرقية، الشيخ علي بن صالح المري، أن الحملة على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من الأعداء في الداخل وبعض الدول غير مستغربة، مشيرًا إلى أن سموه يقود حملة عظيمة جدًّا، لا تبقي ولا تذر، للقضاء على الفساد، ولا يحارَب إلا الناجح، ولا يُرمى بحجر إلا الشجرة المثمرة.

وقال الشيخ علي المري لـ"سبق": تعيش السعودية في أبهى صورها من الرقي والتقدم، والمحافظة على المكتسبات، وترسيخ قيم ومفاهيم ومقاصد الشريعة، إلى جانب حماية عقول الناس وأفكارهم من الأفكار التي يروِّج لها الأعداء وأرباب الفكر المتطرف، كجماعة الإخوان وغيرهم.

وبيَّن "المري" أن السعودية تسير بالطريق الصحيح؛ فأهل الحقوق تصل إليهم حقوقهم، وأهل الفساد يحاسَبون بما جنت أيديهم. فالأمور ترجع إلى التصحيح.

ونوه الشيخ علي المري بما قدمته قيادة السعودية من أعمال متنوعة في جائحة كورونا، أسهمت في حماية الإنسان، والمحافظة على صحته. لافتًا إلى أن الهزات الاقتصادية التي عصفت ببلدان العالم مرت على السعودية بخير وسلام بفضل الله، ثم بحكمة القيادة الرشيدة.

وشدَّد عضو الإفتاء السابق في ختام حديثه لـ"سبق" على أهمية الدور الذي يضطلع به العلماء تجاه السعودية، والدفاع عنها، وتبيان الحق، ونشر الفضيلة، والدعوة إلى المنهج الحق، والتحذير من الجماعات المتطرفة التي تحاول النيل من أمن واستقرار السعودية.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
01:02 AM

بالفيديو.. "علي المري": السعودية تعيش أبهى عصورها في التقدُّم والرقي والمحافظة على مكتسبات الناس وكرامتهم

عضو الإفتاء بالشرقية: ولي العهد يقوم بحملة لا تُبقي ولا تذر على أهل الفساد.. والكيد ضده غير مستغرب فلا تُرمى إلا الشجرة المثمرة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
3,196

أكد عضو الإفتاء السابق بالمنطقة الشرقية، الشيخ علي بن صالح المري، أن الحملة على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من الأعداء في الداخل وبعض الدول غير مستغربة، مشيرًا إلى أن سموه يقود حملة عظيمة جدًّا، لا تبقي ولا تذر، للقضاء على الفساد، ولا يحارَب إلا الناجح، ولا يُرمى بحجر إلا الشجرة المثمرة.

وقال الشيخ علي المري لـ"سبق": تعيش السعودية في أبهى صورها من الرقي والتقدم، والمحافظة على المكتسبات، وترسيخ قيم ومفاهيم ومقاصد الشريعة، إلى جانب حماية عقول الناس وأفكارهم من الأفكار التي يروِّج لها الأعداء وأرباب الفكر المتطرف، كجماعة الإخوان وغيرهم.

وبيَّن "المري" أن السعودية تسير بالطريق الصحيح؛ فأهل الحقوق تصل إليهم حقوقهم، وأهل الفساد يحاسَبون بما جنت أيديهم. فالأمور ترجع إلى التصحيح.

ونوه الشيخ علي المري بما قدمته قيادة السعودية من أعمال متنوعة في جائحة كورونا، أسهمت في حماية الإنسان، والمحافظة على صحته. لافتًا إلى أن الهزات الاقتصادية التي عصفت ببلدان العالم مرت على السعودية بخير وسلام بفضل الله، ثم بحكمة القيادة الرشيدة.

وشدَّد عضو الإفتاء السابق في ختام حديثه لـ"سبق" على أهمية الدور الذي يضطلع به العلماء تجاه السعودية، والدفاع عنها، وتبيان الحق، ونشر الفضيلة، والدعوة إلى المنهج الحق، والتحذير من الجماعات المتطرفة التي تحاول النيل من أمن واستقرار السعودية.

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