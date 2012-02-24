مرشح بايدن لرئاسة "سي آي إيه": استراتيجيتنا منع إيران من تطوير سلاح نووي

"بيرونز" بيَّن أن تهديدات طهران تتطلب خطة شاملة

ذكر ويليام بيرونز، مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، أمام لجنة بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، أن استراتيجية إدارة "بايدن" للتعامل مع إيران ستمنعها من تطوير سلاح نووي، وتضغط لمواجهة أنشطتها.

وأضاف "بيرونز" بأن التعامل مع التهديدات التي تمثلها إيران يتطلب استراتيجية شاملة، وفقًا لـ"رويترز".

ولفت إلى أن السلوك الإيراني يطرح تحديات بشأن الحد من الانتشار النووي والصواريخ الباليستية، وأن التحديات التي تطرحها إيران مهمة للغاية، ولا يمكننا تجاهلها.

ويتوقع أن يحظى "بيرونز"، الذي عمل في كل من الإدارات الديمقراطية والجمهورية، بثقة مجلس الشيوخ الأمريكي لتأكيد توليه المنصب الرفيع في إدارة "بايدن".