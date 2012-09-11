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"القحطاني" مشرفًا على الأمسيات الشعرية بـ"موسم الرياض"

ينطلق 15 أكتوبر القادم ويستمر لمدة شهرين بفعاليات منوعة

كلّف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الشاعر عبدالله حمير القحطاني، بالإشراف العام على الأمسيات الشعرية ضمن "موسم الرياض"، الذي تنظمه هيئة الترفيه، وينطلق في 15 أكتوبر القادم، وينتهي في 15 ديسمبر 2019.
وقال القحطاني: إن هذا التكليف شرَف له، ودافع لبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح في هذه الفعالية التي يترقبها الجميع، ويتوقون لأن تكون الأميَز.
وتابع: على قدر عزمنا في الوصول بها إلى أعلى المراتب؛ سيكون التميز حاضرًا؛ خصوصًا وأن المشاركين أصحابُ أسماء لامعة في عالم الشعر، ولهم جمهورهم الذي ينتظر الاستماع إليهم بشغف؛ لذلك سنكون على قدْر التحدي بإذن الله.
وأضاف القحطاني: ترقبونا في موسم الرياض، أجمل الأمسيات الشعرية مع نجوم الشعر في المملكة ومنطقة الخليج، ونجوم الشيلات في أكبر تظاهرة شعرية وثقافية تشهدها المملكة؛ لتحقيق حلم الشعراء ومحبي الشعر، ليعود الشعر إلى بلد الشعر.
يُذكر أن هيئة الترفيه، دعت الشباب والفتيات الذين يظهرون في مقاطع إبداعية بالتواصل معها، إلى المشاركة في مختلف فعاليات موسم الرياض.
ويضم موسم الرياض 2019 عددًا من الفعاليات الرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب وافتتاح مطاعم عالمية وغير ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القحطاني" مشرفًا على الأمسيات الشعرية بـ"موسم الرياض"
سبق

كلّف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الشاعر عبدالله حمير القحطاني، بالإشراف العام على الأمسيات الشعرية ضمن "موسم الرياض"، الذي تنظمه هيئة الترفيه، وينطلق في 15 أكتوبر القادم، وينتهي في 15 ديسمبر 2019.
وقال القحطاني: إن هذا التكليف شرَف له، ودافع لبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح في هذه الفعالية التي يترقبها الجميع، ويتوقون لأن تكون الأميَز.
وتابع: على قدر عزمنا في الوصول بها إلى أعلى المراتب؛ سيكون التميز حاضرًا؛ خصوصًا وأن المشاركين أصحابُ أسماء لامعة في عالم الشعر، ولهم جمهورهم الذي ينتظر الاستماع إليهم بشغف؛ لذلك سنكون على قدْر التحدي بإذن الله.
وأضاف القحطاني: ترقبونا في موسم الرياض، أجمل الأمسيات الشعرية مع نجوم الشعر في المملكة ومنطقة الخليج، ونجوم الشيلات في أكبر تظاهرة شعرية وثقافية تشهدها المملكة؛ لتحقيق حلم الشعراء ومحبي الشعر، ليعود الشعر إلى بلد الشعر.
يُذكر أن هيئة الترفيه، دعت الشباب والفتيات الذين يظهرون في مقاطع إبداعية بالتواصل معها، إلى المشاركة في مختلف فعاليات موسم الرياض.
ويضم موسم الرياض 2019 عددًا من الفعاليات الرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب وافتتاح مطاعم عالمية وغير ذلك.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
12:56 PM

"القحطاني" مشرفًا على الأمسيات الشعرية بـ"موسم الرياض"

ينطلق 15 أكتوبر القادم ويستمر لمدة شهرين بفعاليات منوعة

A A A
متعب البقمي - الرياض
9
3,015

كلّف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، الشاعر عبدالله حمير القحطاني، بالإشراف العام على الأمسيات الشعرية ضمن "موسم الرياض"، الذي تنظمه هيئة الترفيه، وينطلق في 15 أكتوبر القادم، وينتهي في 15 ديسمبر 2019.
وقال القحطاني: إن هذا التكليف شرَف له، ودافع لبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح في هذه الفعالية التي يترقبها الجميع، ويتوقون لأن تكون الأميَز.
وتابع: على قدر عزمنا في الوصول بها إلى أعلى المراتب؛ سيكون التميز حاضرًا؛ خصوصًا وأن المشاركين أصحابُ أسماء لامعة في عالم الشعر، ولهم جمهورهم الذي ينتظر الاستماع إليهم بشغف؛ لذلك سنكون على قدْر التحدي بإذن الله.
وأضاف القحطاني: ترقبونا في موسم الرياض، أجمل الأمسيات الشعرية مع نجوم الشعر في المملكة ومنطقة الخليج، ونجوم الشيلات في أكبر تظاهرة شعرية وثقافية تشهدها المملكة؛ لتحقيق حلم الشعراء ومحبي الشعر، ليعود الشعر إلى بلد الشعر.
يُذكر أن هيئة الترفيه، دعت الشباب والفتيات الذين يظهرون في مقاطع إبداعية بالتواصل معها، إلى المشاركة في مختلف فعاليات موسم الرياض.
ويضم موسم الرياض 2019 عددًا من الفعاليات الرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب وافتتاح مطاعم عالمية وغير ذلك.

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