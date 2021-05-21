صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.

شرطة مكة توقف شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-21 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام. وقال المتحدث: تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442 04:27 PM

اخر تعديل 21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442 09:41 PM

شرطة مكة توقف شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة جاري استكمال الإجراءات النظامية بحقه





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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.

وقال المتحدث: تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.