شرطة مكة توقف شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.
وقال المتحدث: تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.
وقال المتحدث: تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.
وقال المتحدث: تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.
وقال المتحدث: تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.