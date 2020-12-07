النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 209 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 289 خلال الـ24 ساعة الماضية

"سكني": بدء أعمال البناء في مخطط "المملكة" في جازان

يتميز باكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات

يشهد مخطط "المملكة" السكني الواقع بمحافظة الدرب في منطقة جازان استمرار أعمال البناء والتنفيذ من قبل المواطنين المستفيدين، بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.

ويتميز المخطط باكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات، ما ساعد في سرعة البدء في أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية بعد الانتهاء من توقيع عقود الدعم السكني واستخراج رخصة البناء.

ويقع مخطط "المملكة" جنوب محافظة الدرب على طريق الملك عبدالعزيز، على مساحة تصل إلى 1.3 مليون متر مربع، إذ يُوفّر 598 أرضًا سكينة بمتوسط مساحات 500م2 للأرض، ويُعد نموذجاً للمخططات السكنية المُتكاملة لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، بالإضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.

وكان برنامج "سكني" أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل مستفيدي الأراضي السكنية في كافة مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة تسهل تملك الأسر السعودية.

يضاف ذلك إلى ما يوفره التطبيق من خدمات إلكترونية لمستفيدي البناء الذاتي ممن يمتلكون أراضٍ سكنية لبنائها من خلال اختيار التصاميم النموذجية التي يستعرضها التطبيق بالشراكة مع نخبة من المصممين المعمارين السعوديين، ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط http://qrco.de/bbLCv7.

ويُمكن للمُستفيد المُسجّل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال ثلاث سنوات.

يُذكر أن برنامج سكني أعلن استكماله لمستهدفات العام الجاري 2020 بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية قبل نهاية العام بشهرين، وذلك ضمن جهود البرنامج في توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

سكني وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سكني": بدء أعمال البناء في مخطط "المملكة" في جازان
سبق

يشهد مخطط "المملكة" السكني الواقع بمحافظة الدرب في منطقة جازان استمرار أعمال البناء والتنفيذ من قبل المواطنين المستفيدين، بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.

ويتميز المخطط باكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات، ما ساعد في سرعة البدء في أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية بعد الانتهاء من توقيع عقود الدعم السكني واستخراج رخصة البناء.

ويقع مخطط "المملكة" جنوب محافظة الدرب على طريق الملك عبدالعزيز، على مساحة تصل إلى 1.3 مليون متر مربع، إذ يُوفّر 598 أرضًا سكينة بمتوسط مساحات 500م2 للأرض، ويُعد نموذجاً للمخططات السكنية المُتكاملة لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، بالإضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.

وكان برنامج "سكني" أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل مستفيدي الأراضي السكنية في كافة مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة تسهل تملك الأسر السعودية.

يضاف ذلك إلى ما يوفره التطبيق من خدمات إلكترونية لمستفيدي البناء الذاتي ممن يمتلكون أراضٍ سكنية لبنائها من خلال اختيار التصاميم النموذجية التي يستعرضها التطبيق بالشراكة مع نخبة من المصممين المعمارين السعوديين، ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط http://qrco.de/bbLCv7.

ويُمكن للمُستفيد المُسجّل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال ثلاث سنوات.

يُذكر أن برنامج سكني أعلن استكماله لمستهدفات العام الجاري 2020 بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية قبل نهاية العام بشهرين، وذلك ضمن جهود البرنامج في توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
02:44 PM

"سكني": بدء أعمال البناء في مخطط "المملكة" في جازان

يتميز باكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,082

يشهد مخطط "المملكة" السكني الواقع بمحافظة الدرب في منطقة جازان استمرار أعمال البناء والتنفيذ من قبل المواطنين المستفيدين، بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان.

ويتميز المخطط باكتمال أعمال البنية التحتية ومواقع الخدمات، ما ساعد في سرعة البدء في أعمال البناء والتشييد للوحدات السكنية بعد الانتهاء من توقيع عقود الدعم السكني واستخراج رخصة البناء.

ويقع مخطط "المملكة" جنوب محافظة الدرب على طريق الملك عبدالعزيز، على مساحة تصل إلى 1.3 مليون متر مربع، إذ يُوفّر 598 أرضًا سكينة بمتوسط مساحات 500م2 للأرض، ويُعد نموذجاً للمخططات السكنية المُتكاملة لما يضمه من مساحات مخصصة للحدائق العامة، بالإضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.

وكان برنامج "سكني" أتاح من خلال التطبيق ومنصته الإلكترونية خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل مستفيدي الأراضي السكنية في كافة مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة تسهل تملك الأسر السعودية.

يضاف ذلك إلى ما يوفره التطبيق من خدمات إلكترونية لمستفيدي البناء الذاتي ممن يمتلكون أراضٍ سكنية لبنائها من خلال اختيار التصاميم النموذجية التي يستعرضها التطبيق بالشراكة مع نخبة من المصممين المعمارين السعوديين، ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط http://qrco.de/bbLCv7.

ويُمكن للمُستفيد المُسجّل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال ثلاث سنوات.

يُذكر أن برنامج سكني أعلن استكماله لمستهدفات العام الجاري 2020 بخدمة أكثر من 319 ألف أسرة سعودية قبل نهاية العام بشهرين، وذلك ضمن جهود البرنامج في توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,398
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,243
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,845

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة