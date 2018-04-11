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961 ألف مستفيد من خدمات المراكز الصحية بحفر الباطن

خلال العام المضي.. بينهم 24 ألف مراجع لـ"قسم الأسنان"

قدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة حفر الباطن، خدماتها لـ961.681 مراجعًا خلال العام الماضي.

وقد استقبلت أقسام الأمراض المزمنة 70585 مراجعاً، فيما وصل عدد مراجعي العيادات العامة 670390 مراجعاً، وبلغ عدد مراجعي قسم الأسنان 23980 مراجعاً، كما بلغ عدد مراجعي أقسام الأطفال 48335 طفلاً، ووصل عدد مراجعات عيادة الأمومة "الحوامل" 7496 مراجعة.

وقالت "صحة حفر الباطن": المراكز المناوبة هي: مركز صحي العزيزية أ، وشرق المحمدية، والذيبية، والصفيري، بواقع 16 ساعة عمل تبدأ من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً، إضافة لمركز صحي الرقعي، ومركز صحي النزهة، ومركز صحي شرق الباطن الذي سيكون مواعيد العمل فيه على مدار الساعة.

يذكر أن "صحة حفر الباطن" حددت عددًا من المراكز الصحية المناوبة التي تم توزيعها على عدد من الأحياء في المحافظة، والتي تهدف إلى سهولة وصول خدمات الرعاية الصحية العاجلة إلى المراجعين، وتقدم من خلالها عددًا من الخدمات العلاجية من علاج لحالات ارتفاع درجات الحرارة وأعراض البرد والزكام وأمراض الربو.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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961 ألف مستفيد من خدمات المراكز الصحية بحفر الباطن
سبق

قدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة حفر الباطن، خدماتها لـ961.681 مراجعًا خلال العام الماضي.

وقد استقبلت أقسام الأمراض المزمنة 70585 مراجعاً، فيما وصل عدد مراجعي العيادات العامة 670390 مراجعاً، وبلغ عدد مراجعي قسم الأسنان 23980 مراجعاً، كما بلغ عدد مراجعي أقسام الأطفال 48335 طفلاً، ووصل عدد مراجعات عيادة الأمومة "الحوامل" 7496 مراجعة.

وقالت "صحة حفر الباطن": المراكز المناوبة هي: مركز صحي العزيزية أ، وشرق المحمدية، والذيبية، والصفيري، بواقع 16 ساعة عمل تبدأ من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً، إضافة لمركز صحي الرقعي، ومركز صحي النزهة، ومركز صحي شرق الباطن الذي سيكون مواعيد العمل فيه على مدار الساعة.

يذكر أن "صحة حفر الباطن" حددت عددًا من المراكز الصحية المناوبة التي تم توزيعها على عدد من الأحياء في المحافظة، والتي تهدف إلى سهولة وصول خدمات الرعاية الصحية العاجلة إلى المراجعين، وتقدم من خلالها عددًا من الخدمات العلاجية من علاج لحالات ارتفاع درجات الحرارة وأعراض البرد والزكام وأمراض الربو.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
03:08 PM

961 ألف مستفيد من خدمات المراكز الصحية بحفر الباطن

خلال العام المضي.. بينهم 24 ألف مراجع لـ"قسم الأسنان"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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قدمت مراكز الرعاية الصحية الأولية بمحافظة حفر الباطن، خدماتها لـ961.681 مراجعًا خلال العام الماضي.

وقد استقبلت أقسام الأمراض المزمنة 70585 مراجعاً، فيما وصل عدد مراجعي العيادات العامة 670390 مراجعاً، وبلغ عدد مراجعي قسم الأسنان 23980 مراجعاً، كما بلغ عدد مراجعي أقسام الأطفال 48335 طفلاً، ووصل عدد مراجعات عيادة الأمومة "الحوامل" 7496 مراجعة.

وقالت "صحة حفر الباطن": المراكز المناوبة هي: مركز صحي العزيزية أ، وشرق المحمدية، والذيبية، والصفيري، بواقع 16 ساعة عمل تبدأ من الساعة 7:30 صباحاً إلى الساعة 11:00 مساءً، إضافة لمركز صحي الرقعي، ومركز صحي النزهة، ومركز صحي شرق الباطن الذي سيكون مواعيد العمل فيه على مدار الساعة.

يذكر أن "صحة حفر الباطن" حددت عددًا من المراكز الصحية المناوبة التي تم توزيعها على عدد من الأحياء في المحافظة، والتي تهدف إلى سهولة وصول خدمات الرعاية الصحية العاجلة إلى المراجعين، وتقدم من خلالها عددًا من الخدمات العلاجية من علاج لحالات ارتفاع درجات الحرارة وأعراض البرد والزكام وأمراض الربو.

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