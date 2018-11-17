النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نيويورك تايمز": أصدقاء "خاشقجي" ينفون إجراءه محادثات مع سفير المملكة في واشنطن قبل ذهابه لتركيا

أكّدوا أنه لم يقرّر الذهاب للقنصلية السعودية إلا بعد أن سافر إلى إسطنبول

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن أصدقاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي؛ استبعدوا تماماً محادثاته مع سفير المملكة في واشنطن، وإنها أدّت إلى زيارته للقنصلية في إسطنبول.

وأكّد أصدقاء "خاشقجي"، حسب الصحيفة الأمريكية، أن "جمال خاشقجي لم يقرّر الذهاب إلى القنصلية في إسطنبول إلا بعد سفره إلى تركيا".

وقالت "نيويورك تايمز" إن "أصدقاء السيد خاشقجي متشككون في المحادثات التي أدّت إلى زيارته للقنصلية في إسطنبول"، وحسب الصحيفة قال الأصدقاء: السيد خاشقجي؛ لم يقرّر الذهاب إلى هناك إلا بعد أن سافر إلى إسطنبول".

ونفي سفير المملكة في واشنطن الأمير خالد بن سلمان؛ سريعاً، في تغريدةٍ على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الجمعة، أنه تراسل نصياً مع خاشقجي في 26 أكتوبر، وأكّد أنه لم يقترح على خاشقجي أبداً الذهاب إلى تركيا، كما نفى الأمير خالد بن سلمان؛ إجراءه أيَّ اتصالاتٍ مع خاشقجي" وتحدّى المسؤولين الأمريكيين بتقديم هذه التسجيلات.

وغرّد قائلًا: "لم أتحدث معه أبداً عبر الهاتف، وبالتأكيد لم أقترح عليه أن يذهب إلى تركيا لأيّ سببٍ من الأسباب. أطلب من الحكومة الأمريكية الكشف عن المعلومات فيما يتعلق بهذا الادعاء".

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"نيويورك تايمز": أصدقاء "خاشقجي" ينفون إجراءه محادثات مع سفير المملكة في واشنطن قبل ذهابه لتركيا
سبق

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن أصدقاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي؛ استبعدوا تماماً محادثاته مع سفير المملكة في واشنطن، وإنها أدّت إلى زيارته للقنصلية في إسطنبول.

وأكّد أصدقاء "خاشقجي"، حسب الصحيفة الأمريكية، أن "جمال خاشقجي لم يقرّر الذهاب إلى القنصلية في إسطنبول إلا بعد سفره إلى تركيا".

وقالت "نيويورك تايمز" إن "أصدقاء السيد خاشقجي متشككون في المحادثات التي أدّت إلى زيارته للقنصلية في إسطنبول"، وحسب الصحيفة قال الأصدقاء: السيد خاشقجي؛ لم يقرّر الذهاب إلى هناك إلا بعد أن سافر إلى إسطنبول".

ونفي سفير المملكة في واشنطن الأمير خالد بن سلمان؛ سريعاً، في تغريدةٍ على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الجمعة، أنه تراسل نصياً مع خاشقجي في 26 أكتوبر، وأكّد أنه لم يقترح على خاشقجي أبداً الذهاب إلى تركيا، كما نفى الأمير خالد بن سلمان؛ إجراءه أيَّ اتصالاتٍ مع خاشقجي" وتحدّى المسؤولين الأمريكيين بتقديم هذه التسجيلات.

وغرّد قائلًا: "لم أتحدث معه أبداً عبر الهاتف، وبالتأكيد لم أقترح عليه أن يذهب إلى تركيا لأيّ سببٍ من الأسباب. أطلب من الحكومة الأمريكية الكشف عن المعلومات فيما يتعلق بهذا الادعاء".

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
10:44 AM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
12:03 PM

"نيويورك تايمز": أصدقاء "خاشقجي" ينفون إجراءه محادثات مع سفير المملكة في واشنطن قبل ذهابه لتركيا

أكّدوا أنه لم يقرّر الذهاب للقنصلية السعودية إلا بعد أن سافر إلى إسطنبول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
13,763

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن أصدقاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي؛ استبعدوا تماماً محادثاته مع سفير المملكة في واشنطن، وإنها أدّت إلى زيارته للقنصلية في إسطنبول.

وأكّد أصدقاء "خاشقجي"، حسب الصحيفة الأمريكية، أن "جمال خاشقجي لم يقرّر الذهاب إلى القنصلية في إسطنبول إلا بعد سفره إلى تركيا".

وقالت "نيويورك تايمز" إن "أصدقاء السيد خاشقجي متشككون في المحادثات التي أدّت إلى زيارته للقنصلية في إسطنبول"، وحسب الصحيفة قال الأصدقاء: السيد خاشقجي؛ لم يقرّر الذهاب إلى هناك إلا بعد أن سافر إلى إسطنبول".

ونفي سفير المملكة في واشنطن الأمير خالد بن سلمان؛ سريعاً، في تغريدةٍ على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الجمعة، أنه تراسل نصياً مع خاشقجي في 26 أكتوبر، وأكّد أنه لم يقترح على خاشقجي أبداً الذهاب إلى تركيا، كما نفى الأمير خالد بن سلمان؛ إجراءه أيَّ اتصالاتٍ مع خاشقجي" وتحدّى المسؤولين الأمريكيين بتقديم هذه التسجيلات.

وغرّد قائلًا: "لم أتحدث معه أبداً عبر الهاتف، وبالتأكيد لم أقترح عليه أن يذهب إلى تركيا لأيّ سببٍ من الأسباب. أطلب من الحكومة الأمريكية الكشف عن المعلومات فيما يتعلق بهذا الادعاء".

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,601
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,892
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,506
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,465

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة