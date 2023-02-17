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بعد تداول منع تسجيل المركبة دون رخصة.. المرور يؤكد أنه مسموح

‏‫بشرط أن يكون مواطناً وليس مقيماً

أكدت الإدارة العامة للمرور أنه بالإمكان نقل المركبة من شخص لآخر دون اشتراط وجود رخصة قيادة، في ردها على عدد من الاستفسارات بعد تداول أنباء عن قرار بالمنع.

وتفصيلاً، أجابت إدارة المرور على متابعيها من خلال صفحتها على "تويتر"، حول إمكانية نقل المركبة باسم آخر دون حمله رخصة قيادة، بقولها للمواطنين يمكن ذلك.

"سبق" تواصلت مع بعض المعارض؛ حيث بينوا أنه بالإمكان نقل المركبة وتسجيلها دون رخصة قيادة، بشرط أن يكون مواطنًا وليس مقيمًا.

وكانت إدارة المرور قد حددت وبحسب التنظيم الجديد مخالفة من 150 إلى 300 ريال في حال القيادة دون حمل رخصة، بينما نفت شائعة تطبيق عقوبة عدم حمل رخصة القيادة للذكور والإناث والتي تصل غرامتها لـ 1000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 7 أيام، وكذلك توقيف قائد أو قائدة المركبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام للمرة الأولى.

المرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تداول منع تسجيل المركبة دون رخصة.. المرور يؤكد أنه مسموح
سبق

أكدت الإدارة العامة للمرور أنه بالإمكان نقل المركبة من شخص لآخر دون اشتراط وجود رخصة قيادة، في ردها على عدد من الاستفسارات بعد تداول أنباء عن قرار بالمنع.

وتفصيلاً، أجابت إدارة المرور على متابعيها من خلال صفحتها على "تويتر"، حول إمكانية نقل المركبة باسم آخر دون حمله رخصة قيادة، بقولها للمواطنين يمكن ذلك.

"سبق" تواصلت مع بعض المعارض؛ حيث بينوا أنه بالإمكان نقل المركبة وتسجيلها دون رخصة قيادة، بشرط أن يكون مواطنًا وليس مقيمًا.

وكانت إدارة المرور قد حددت وبحسب التنظيم الجديد مخالفة من 150 إلى 300 ريال في حال القيادة دون حمل رخصة، بينما نفت شائعة تطبيق عقوبة عدم حمل رخصة القيادة للذكور والإناث والتي تصل غرامتها لـ 1000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 7 أيام، وكذلك توقيف قائد أو قائدة المركبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام للمرة الأولى.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
07:12 PM

بعد تداول منع تسجيل المركبة دون رخصة.. المرور يؤكد أنه مسموح

‏‫بشرط أن يكون مواطناً وليس مقيماً

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
5
12,679

أكدت الإدارة العامة للمرور أنه بالإمكان نقل المركبة من شخص لآخر دون اشتراط وجود رخصة قيادة، في ردها على عدد من الاستفسارات بعد تداول أنباء عن قرار بالمنع.

وتفصيلاً، أجابت إدارة المرور على متابعيها من خلال صفحتها على "تويتر"، حول إمكانية نقل المركبة باسم آخر دون حمله رخصة قيادة، بقولها للمواطنين يمكن ذلك.

"سبق" تواصلت مع بعض المعارض؛ حيث بينوا أنه بالإمكان نقل المركبة وتسجيلها دون رخصة قيادة، بشرط أن يكون مواطنًا وليس مقيمًا.

وكانت إدارة المرور قد حددت وبحسب التنظيم الجديد مخالفة من 150 إلى 300 ريال في حال القيادة دون حمل رخصة، بينما نفت شائعة تطبيق عقوبة عدم حمل رخصة القيادة للذكور والإناث والتي تصل غرامتها لـ 1000 ريال، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 7 أيام، وكذلك توقيف قائد أو قائدة المركبة لمدة لا تزيد على خمسة أيام للمرة الأولى.

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