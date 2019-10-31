النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العمرو" يرعى تخريج دورة "الاستجابة الطارئة لحوادث المواد الخطرة"

نظمها الدفاع المدني بالتعاون مع المنظمة الدولية للحماية المدنية

رعى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو حفل تخريج دورة "الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة" التي نظمتها المديرية العامة بمعهد الدفاع المدني، بناءً لرغبة المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، واستمرت ثلاثة أسابيع، شارك فيها (17) متدربًا من (11) دوله من الدول الأعضاء بالمنظمة .

وفي هذا الإطار أوضح مدير معهد الدفاع المدني العقيد عبدالرحمن آل دغيم في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أن برنامج الدورة اشتمل على الجوانب النظرية والتطبيقية من خلال عدد من السيناريوهات والتطبيقات العملية على آليات ومعدات وتجهيزات التدخل في حوادث المواد الخطرة، واستهدف المعنيين بالتخطيط والاستجابة لحوادث المواد الخطرة في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني لرفع وبناء قدرات المتدربين ومعارفهم ومهاراتهم بما يمكّنهم من تنفيذ مهامهم باحترافية عالية .

من جانب آخر، تقدم الرائد شريف عبدالهادي الشافعي من جمهورية مصر العربية الشقيقة بإسمه ونيابة عن زملائه المشاركين في الدورة بالشكر الجزيل لمدير عام الدفاع المدني على رعايته وتشريفه حفل اختتام الدورة وإتاحة الفرصة لهم بالاشتراك في هذا البرنامج التدريبي المتميز، وذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن الخريجين، معرباً عن امتنانه لما لقيه وزملاؤه من حفاوة وحسن استضافة، كما أشاد ببرنامج الدورة ومحتواها العلمي والتطبيقي والبيئة التدريبية المشتملة على الأجنحة والمشبهات المتقدمة والتنوع في أساليب التدريب التي ساهمت في تبادل الخبرات والمعارف بين المتدربين، الأمر الذي انعكس على إثراء البرنامج ونجاحه .

الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العمرو" يرعى تخريج دورة "الاستجابة الطارئة لحوادث المواد الخطرة"
سبق

رعى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو حفل تخريج دورة "الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة" التي نظمتها المديرية العامة بمعهد الدفاع المدني، بناءً لرغبة المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، واستمرت ثلاثة أسابيع، شارك فيها (17) متدربًا من (11) دوله من الدول الأعضاء بالمنظمة .

وفي هذا الإطار أوضح مدير معهد الدفاع المدني العقيد عبدالرحمن آل دغيم في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أن برنامج الدورة اشتمل على الجوانب النظرية والتطبيقية من خلال عدد من السيناريوهات والتطبيقات العملية على آليات ومعدات وتجهيزات التدخل في حوادث المواد الخطرة، واستهدف المعنيين بالتخطيط والاستجابة لحوادث المواد الخطرة في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني لرفع وبناء قدرات المتدربين ومعارفهم ومهاراتهم بما يمكّنهم من تنفيذ مهامهم باحترافية عالية .

من جانب آخر، تقدم الرائد شريف عبدالهادي الشافعي من جمهورية مصر العربية الشقيقة بإسمه ونيابة عن زملائه المشاركين في الدورة بالشكر الجزيل لمدير عام الدفاع المدني على رعايته وتشريفه حفل اختتام الدورة وإتاحة الفرصة لهم بالاشتراك في هذا البرنامج التدريبي المتميز، وذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن الخريجين، معرباً عن امتنانه لما لقيه وزملاؤه من حفاوة وحسن استضافة، كما أشاد ببرنامج الدورة ومحتواها العلمي والتطبيقي والبيئة التدريبية المشتملة على الأجنحة والمشبهات المتقدمة والتنوع في أساليب التدريب التي ساهمت في تبادل الخبرات والمعارف بين المتدربين، الأمر الذي انعكس على إثراء البرنامج ونجاحه .

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
03:02 PM

"العمرو" يرعى تخريج دورة "الاستجابة الطارئة لحوادث المواد الخطرة"

نظمها الدفاع المدني بالتعاون مع المنظمة الدولية للحماية المدنية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,851

رعى مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو حفل تخريج دورة "الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة" التي نظمتها المديرية العامة بمعهد الدفاع المدني، بناءً لرغبة المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، واستمرت ثلاثة أسابيع، شارك فيها (17) متدربًا من (11) دوله من الدول الأعضاء بالمنظمة .

وفي هذا الإطار أوضح مدير معهد الدفاع المدني العقيد عبدالرحمن آل دغيم في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أن برنامج الدورة اشتمل على الجوانب النظرية والتطبيقية من خلال عدد من السيناريوهات والتطبيقات العملية على آليات ومعدات وتجهيزات التدخل في حوادث المواد الخطرة، واستهدف المعنيين بالتخطيط والاستجابة لحوادث المواد الخطرة في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني لرفع وبناء قدرات المتدربين ومعارفهم ومهاراتهم بما يمكّنهم من تنفيذ مهامهم باحترافية عالية .

من جانب آخر، تقدم الرائد شريف عبدالهادي الشافعي من جمهورية مصر العربية الشقيقة بإسمه ونيابة عن زملائه المشاركين في الدورة بالشكر الجزيل لمدير عام الدفاع المدني على رعايته وتشريفه حفل اختتام الدورة وإتاحة الفرصة لهم بالاشتراك في هذا البرنامج التدريبي المتميز، وذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن الخريجين، معرباً عن امتنانه لما لقيه وزملاؤه من حفاوة وحسن استضافة، كما أشاد ببرنامج الدورة ومحتواها العلمي والتطبيقي والبيئة التدريبية المشتملة على الأجنحة والمشبهات المتقدمة والتنوع في أساليب التدريب التي ساهمت في تبادل الخبرات والمعارف بين المتدربين، الأمر الذي انعكس على إثراء البرنامج ونجاحه .

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,328
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,805
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,254
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,432

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة