"المالكي" يحصل على الماجستير

حصل الأخصائي النفسي بالأمن العام خالد بن مشير راضي المالكي على درجة الماجستير من جامعة الباحة.

وأهدى المالكي هذا العمل وثمرة جهده إلى والده المغفور له -بإذن الله- وإلى والدته أطال الله في عمرها، وإلى زوجته وأبنائه الذين شاطروه عناء هذا الجهد وتحملوا انشغاله عنهم.