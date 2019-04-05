"المالكي" يحصل على الماجستير
حصل الأخصائي النفسي بالأمن العام خالد بن مشير راضي المالكي على درجة الماجستير من جامعة الباحة.
وأهدى المالكي هذا العمل وثمرة جهده إلى والده المغفور له -بإذن الله- وإلى والدته أطال الله في عمرها، وإلى زوجته وأبنائه الذين شاطروه عناء هذا الجهد وتحملوا انشغاله عنهم.
"المالكي" يحصل على الماجستير
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-04-05
حصل الأخصائي النفسي بالأمن العام خالد بن مشير راضي المالكي على درجة الماجستير من جامعة الباحة.
وأهدى المالكي هذا العمل وثمرة جهده إلى والده المغفور له -بإذن الله- وإلى والدته أطال الله في عمرها، وإلى زوجته وأبنائه الذين شاطروه عناء هذا الجهد وتحملوا انشغاله عنهم.
05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
10:23 PM
"المالكي" يحصل على الماجستير
حصل الأخصائي النفسي بالأمن العام خالد بن مشير راضي المالكي على درجة الماجستير من جامعة الباحة.
وأهدى المالكي هذا العمل وثمرة جهده إلى والده المغفور له -بإذن الله- وإلى والدته أطال الله في عمرها، وإلى زوجته وأبنائه الذين شاطروه عناء هذا الجهد وتحملوا انشغاله عنهم.