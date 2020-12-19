النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هجمات صاروخية" تستهدف قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان

4 صواريخ من طراز "بي.إم- 12" أطلقت من فوق شاحنة صغيرة

استهدفت أربعة صواريخ، صباح اليوم السبت، قاعدة "باجرام" الجوية، وهي قاعدة جوية أمريكية رئيسة في أفغانستان، لكن لم يدل مسؤولون حتى الآن بتفاصيل حول احتمال سقوط ضحايا في الحادث.

ووفقا لقناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، فقد تم إطلاق الصواريخ على قاعدة "باجرام" من منطقة "قلندر خيل بإقليم باروان، طبقاً لما قالته وحيدة شاهكار؛ المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان.

وقال عبد الشكور قدوسي؛ حاكم منطقة باجرام، إن الحادث وقع نحو الساعة السادسة والنصف صباح اليوم بالتوقيت المحلي بحسب "الألمانية".

وأضاف، أنه تم نصب 10 صواريخ طراز "بي.إم- 12" على شاحنة صغيرة بمنطقة قلندر خيل، قبل أن يتم إطلاق أربعة من الصواريخ وإبطال مفعول 6 أخرى من قبل الشرطة.

وأشار إلى أنه ليس لديهم أيّ تفاصيل بشأن احتمال حدوث أضرار تعرّضت لها القاعدة بسبب الهجوم الصاروخي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"هجمات صاروخية" تستهدف قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان
سبق

استهدفت أربعة صواريخ، صباح اليوم السبت، قاعدة "باجرام" الجوية، وهي قاعدة جوية أمريكية رئيسة في أفغانستان، لكن لم يدل مسؤولون حتى الآن بتفاصيل حول احتمال سقوط ضحايا في الحادث.

ووفقا لقناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، فقد تم إطلاق الصواريخ على قاعدة "باجرام" من منطقة "قلندر خيل بإقليم باروان، طبقاً لما قالته وحيدة شاهكار؛ المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان.

وقال عبد الشكور قدوسي؛ حاكم منطقة باجرام، إن الحادث وقع نحو الساعة السادسة والنصف صباح اليوم بالتوقيت المحلي بحسب "الألمانية".

وأضاف، أنه تم نصب 10 صواريخ طراز "بي.إم- 12" على شاحنة صغيرة بمنطقة قلندر خيل، قبل أن يتم إطلاق أربعة من الصواريخ وإبطال مفعول 6 أخرى من قبل الشرطة.

وأشار إلى أنه ليس لديهم أيّ تفاصيل بشأن احتمال حدوث أضرار تعرّضت لها القاعدة بسبب الهجوم الصاروخي.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
11:12 AM

"هجمات صاروخية" تستهدف قاعدة جوية أمريكية في أفغانستان

4 صواريخ من طراز "بي.إم- 12" أطلقت من فوق شاحنة صغيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
809

استهدفت أربعة صواريخ، صباح اليوم السبت، قاعدة "باجرام" الجوية، وهي قاعدة جوية أمريكية رئيسة في أفغانستان، لكن لم يدل مسؤولون حتى الآن بتفاصيل حول احتمال سقوط ضحايا في الحادث.

ووفقا لقناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، فقد تم إطلاق الصواريخ على قاعدة "باجرام" من منطقة "قلندر خيل بإقليم باروان، طبقاً لما قالته وحيدة شاهكار؛ المتحدثة باسم حاكم إقليم باروان.

وقال عبد الشكور قدوسي؛ حاكم منطقة باجرام، إن الحادث وقع نحو الساعة السادسة والنصف صباح اليوم بالتوقيت المحلي بحسب "الألمانية".

وأضاف، أنه تم نصب 10 صواريخ طراز "بي.إم- 12" على شاحنة صغيرة بمنطقة قلندر خيل، قبل أن يتم إطلاق أربعة من الصواريخ وإبطال مفعول 6 أخرى من قبل الشرطة.

وأشار إلى أنه ليس لديهم أيّ تفاصيل بشأن احتمال حدوث أضرار تعرّضت لها القاعدة بسبب الهجوم الصاروخي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,681
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,616
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,689
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,137

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة