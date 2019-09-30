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أثناء مراسم الدفن .. مشاهد مؤثرة في وداع "حارس الملوك" اللواء الفغم

"سبق" رصدت لحظات استقبال والد وشقيق الفقيد بعد دفنه بمقبرة الشهداء

رصدت عدسة "سبق" لحظات استقبال والد وشقيق وذوي فقيد الوطن "الفغم" المعزين بعد دفنه في مقبرة شهداء الحرم الواقعة خلف حجز السيارات بالشرائع بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل، شهدت مراسم الدفن مشاركة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، في دفن جثمان "الفغم"، واستقبال رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري المعزين، في لقطات مؤثرة سادها الأسى والحزن على الفقيد "الفغم".

وفي غضون ذلك، تداول مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد الحزن خلال دفن جثمان الشهيد اللواء عبد العزيز الفغم في مكة المكرمة، أمس الأحد، وقد كانت تلك المشاهد تأثرًا بفقده من قِبل محبيه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر فيه أحد الضباط من زملاء الفغم وهو يُجهش بالبكاء بحرقة ولم يتمالك نفسه بعد تقديمه التعازي لوالد "الفغم" بعد الانتهاء من دفن جثمانه في مقبرة الشهداء بمكة المكرمة.

جاء ذلك خلال تشييع جثمان "الفغم" بمقبرة شهداء الحرم بالشرائع، بعد أن أُديت الصلاة عليه بالمسجد الحرام عقب صلاة العشاء، فيما اكتظت المقبرة بأعداد كبيرة من المشيعين، وسط علامات من الأسى والحزن الذي كان ظاهرًا على وجوه محبيه، ووسط دعوات له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته.

وكانت شرطة مكة قد أعلنت استشهاد اللواء الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة آخرين بينهم رجال أمن.

عبدالعزيز الفغم عبدالعزيز الفغم في ذمة الله

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أثناء مراسم الدفن .. مشاهد مؤثرة في وداع "حارس الملوك" اللواء الفغم
سبق

رصدت عدسة "سبق" لحظات استقبال والد وشقيق وذوي فقيد الوطن "الفغم" المعزين بعد دفنه في مقبرة شهداء الحرم الواقعة خلف حجز السيارات بالشرائع بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل، شهدت مراسم الدفن مشاركة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، في دفن جثمان "الفغم"، واستقبال رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري المعزين، في لقطات مؤثرة سادها الأسى والحزن على الفقيد "الفغم".

وفي غضون ذلك، تداول مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد الحزن خلال دفن جثمان الشهيد اللواء عبد العزيز الفغم في مكة المكرمة، أمس الأحد، وقد كانت تلك المشاهد تأثرًا بفقده من قِبل محبيه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر فيه أحد الضباط من زملاء الفغم وهو يُجهش بالبكاء بحرقة ولم يتمالك نفسه بعد تقديمه التعازي لوالد "الفغم" بعد الانتهاء من دفن جثمانه في مقبرة الشهداء بمكة المكرمة.

جاء ذلك خلال تشييع جثمان "الفغم" بمقبرة شهداء الحرم بالشرائع، بعد أن أُديت الصلاة عليه بالمسجد الحرام عقب صلاة العشاء، فيما اكتظت المقبرة بأعداد كبيرة من المشيعين، وسط علامات من الأسى والحزن الذي كان ظاهرًا على وجوه محبيه، ووسط دعوات له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته.

وكانت شرطة مكة قد أعلنت استشهاد اللواء الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة آخرين بينهم رجال أمن.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
01:43 AM
اخر تعديل
30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
04:40 AM

أثناء مراسم الدفن .. مشاهد مؤثرة في وداع "حارس الملوك" اللواء الفغم

"سبق" رصدت لحظات استقبال والد وشقيق الفقيد بعد دفنه بمقبرة الشهداء

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هادي العصيمي - جدة
4
23,014

رصدت عدسة "سبق" لحظات استقبال والد وشقيق وذوي فقيد الوطن "الفغم" المعزين بعد دفنه في مقبرة شهداء الحرم الواقعة خلف حجز السيارات بالشرائع بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل، شهدت مراسم الدفن مشاركة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، في دفن جثمان "الفغم"، واستقبال رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري المعزين، في لقطات مؤثرة سادها الأسى والحزن على الفقيد "الفغم".

وفي غضون ذلك، تداول مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد الحزن خلال دفن جثمان الشهيد اللواء عبد العزيز الفغم في مكة المكرمة، أمس الأحد، وقد كانت تلك المشاهد تأثرًا بفقده من قِبل محبيه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر فيه أحد الضباط من زملاء الفغم وهو يُجهش بالبكاء بحرقة ولم يتمالك نفسه بعد تقديمه التعازي لوالد "الفغم" بعد الانتهاء من دفن جثمانه في مقبرة الشهداء بمكة المكرمة.

جاء ذلك خلال تشييع جثمان "الفغم" بمقبرة شهداء الحرم بالشرائع، بعد أن أُديت الصلاة عليه بالمسجد الحرام عقب صلاة العشاء، فيما اكتظت المقبرة بأعداد كبيرة من المشيعين، وسط علامات من الأسى والحزن الذي كان ظاهرًا على وجوه محبيه، ووسط دعوات له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته.

وكانت شرطة مكة قد أعلنت استشهاد اللواء الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه وإصابة آخرين بينهم رجال أمن.

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