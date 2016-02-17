النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هونغ كونغ.. مرضى كورونا ينتظرون على أبواب المستشفيات

السلطات أغلقت المباني السكنية التي يتم رصد بؤر للعدوى فيها

تكافح هونغ كونغ للتعامل مع موجة إصابات بمتحور "أوميكرون"، أجبرت المرضى على الانتظار خارج المستشفيات بينما يعاني نظام الرعاية الصحية من الإرهاق، وفقاً لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال الزعيم الصيني شي جين بينغ إن "المهمة المهيمنة" للحكومة المحلية هي السيطرة على الوضع مع انهيار إستراتيجية "صفر كوفيد" في المدينة.

وتواجه هونغ كونغ أسوأ انتشار للوباء، حيث سجلت حوالي ألفي إصابة يومياً، خلال هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من أن حكومة المدينة وضعت قواعد صارمة ومن بينها الحد من التجمعات إلى ما لا يزيد عن أسرتين، كما يسمح فقط للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بدخول مراكز التسوق، إضافة إلى إغلاق دور العبادة وصالونات الحلاقة وغيرها من الأعمال التجاريةـ فإن مرافق الرعاية الصحية امتلأت بالمرضى، واضطر مركز "كاريتاس" الطبي بالمدينة إلى علاج بعض المرضى في أسرة خارج المبنى.

وفرضت السلطات عمليات إغلاق للمباني السكنية التي يتم رصد بؤر للعدوى فيها، وحظرت تناول الطعام في الأماكن العامة بعد الساعة 6 مساء، ومددت المدارس تعليق الدراسة بالحضور الشخصي حتى 6 مارس.

الصين هونغ كونغ فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد أوميكرون

الرئيسية/ محطات

اعلان
هونغ كونغ.. مرضى كورونا ينتظرون على أبواب المستشفيات
سبق

تكافح هونغ كونغ للتعامل مع موجة إصابات بمتحور "أوميكرون"، أجبرت المرضى على الانتظار خارج المستشفيات بينما يعاني نظام الرعاية الصحية من الإرهاق، وفقاً لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال الزعيم الصيني شي جين بينغ إن "المهمة المهيمنة" للحكومة المحلية هي السيطرة على الوضع مع انهيار إستراتيجية "صفر كوفيد" في المدينة.

وتواجه هونغ كونغ أسوأ انتشار للوباء، حيث سجلت حوالي ألفي إصابة يومياً، خلال هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من أن حكومة المدينة وضعت قواعد صارمة ومن بينها الحد من التجمعات إلى ما لا يزيد عن أسرتين، كما يسمح فقط للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بدخول مراكز التسوق، إضافة إلى إغلاق دور العبادة وصالونات الحلاقة وغيرها من الأعمال التجاريةـ فإن مرافق الرعاية الصحية امتلأت بالمرضى، واضطر مركز "كاريتاس" الطبي بالمدينة إلى علاج بعض المرضى في أسرة خارج المبنى.

وفرضت السلطات عمليات إغلاق للمباني السكنية التي يتم رصد بؤر للعدوى فيها، وحظرت تناول الطعام في الأماكن العامة بعد الساعة 6 مساء، ومددت المدارس تعليق الدراسة بالحضور الشخصي حتى 6 مارس.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
11:35 PM

هونغ كونغ.. مرضى كورونا ينتظرون على أبواب المستشفيات

السلطات أغلقت المباني السكنية التي يتم رصد بؤر للعدوى فيها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,075

تكافح هونغ كونغ للتعامل مع موجة إصابات بمتحور "أوميكرون"، أجبرت المرضى على الانتظار خارج المستشفيات بينما يعاني نظام الرعاية الصحية من الإرهاق، وفقاً لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال الزعيم الصيني شي جين بينغ إن "المهمة المهيمنة" للحكومة المحلية هي السيطرة على الوضع مع انهيار إستراتيجية "صفر كوفيد" في المدينة.

وتواجه هونغ كونغ أسوأ انتشار للوباء، حيث سجلت حوالي ألفي إصابة يومياً، خلال هذا الأسبوع.

وعلى الرغم من أن حكومة المدينة وضعت قواعد صارمة ومن بينها الحد من التجمعات إلى ما لا يزيد عن أسرتين، كما يسمح فقط للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بدخول مراكز التسوق، إضافة إلى إغلاق دور العبادة وصالونات الحلاقة وغيرها من الأعمال التجاريةـ فإن مرافق الرعاية الصحية امتلأت بالمرضى، واضطر مركز "كاريتاس" الطبي بالمدينة إلى علاج بعض المرضى في أسرة خارج المبنى.

وفرضت السلطات عمليات إغلاق للمباني السكنية التي يتم رصد بؤر للعدوى فيها، وحظرت تناول الطعام في الأماكن العامة بعد الساعة 6 مساء، ومددت المدارس تعليق الدراسة بالحضور الشخصي حتى 6 مارس.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,055
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,512
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,175
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,136

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة