النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 621 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 982 خلال الـ24 ساعة الماضية

مدرب الهلال: علينا مواصلة العمل.. والدوسري يؤكد: نطمح بتحقيق البطولة

قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي

قال مدرب الهلال رازفان لوشيسكو: قرأنا المنافس بشكل ممتاز بعد أول مباراة، ولن تتغير الكثير من الأشياء الفنية بين الفريقين، حققنا النقاط كاملة في الثلاث المباريات التي لعبناها وعلينا مواصلة العمل والتأهل إلى الدور القادم.

وجاء حديث المدير الفني الروماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الهلال وباختاكور الأوزبكي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم.

وتابع: علينا التركيز لمواصلة حصد النقاط، وباختاكور فريق مميز وقدم مباراة جيدة وكان منافسًا لنا، علينا العمل ثم العمل؛ لتجاوز هذه المرحلة من الظروف وضغط المباريات لتحقيق الهدف المطلوب.

بدوره قال متوسط الميدان سالم الدوسري يتحدث ندرك جيدًا أهمية مواجهة الغد، وعلينا كلاعبين التركيز بشكل كبير لحصد الثلاث النقاط.

وأضاف: باختاكور فريق متميز، ولعبنا معه قبل يومين، وعلينا مواصلة العمل للفوز في المباراة، نملك ثقة عالية في أنفسنا ونعرف قيمتنا كلاعبين، ولأننا نلعب في الهلال نطمح بالوصول إلى النهاية وتحقيق البطولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مدرب الهلال: علينا مواصلة العمل.. والدوسري يؤكد: نطمح بتحقيق البطولة
سبق

قال مدرب الهلال رازفان لوشيسكو: قرأنا المنافس بشكل ممتاز بعد أول مباراة، ولن تتغير الكثير من الأشياء الفنية بين الفريقين، حققنا النقاط كاملة في الثلاث المباريات التي لعبناها وعلينا مواصلة العمل والتأهل إلى الدور القادم.

وجاء حديث المدير الفني الروماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الهلال وباختاكور الأوزبكي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم.

وتابع: علينا التركيز لمواصلة حصد النقاط، وباختاكور فريق مميز وقدم مباراة جيدة وكان منافسًا لنا، علينا العمل ثم العمل؛ لتجاوز هذه المرحلة من الظروف وضغط المباريات لتحقيق الهدف المطلوب.

بدوره قال متوسط الميدان سالم الدوسري يتحدث ندرك جيدًا أهمية مواجهة الغد، وعلينا كلاعبين التركيز بشكل كبير لحصد الثلاث النقاط.

وأضاف: باختاكور فريق متميز، ولعبنا معه قبل يومين، وعلينا مواصلة العمل للفوز في المباراة، نملك ثقة عالية في أنفسنا ونعرف قيمتنا كلاعبين، ولأننا نلعب في الهلال نطمح بالوصول إلى النهاية وتحقيق البطولة.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
04:16 PM

مدرب الهلال: علينا مواصلة العمل.. والدوسري يؤكد: نطمح بتحقيق البطولة

قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,313

قال مدرب الهلال رازفان لوشيسكو: قرأنا المنافس بشكل ممتاز بعد أول مباراة، ولن تتغير الكثير من الأشياء الفنية بين الفريقين، حققنا النقاط كاملة في الثلاث المباريات التي لعبناها وعلينا مواصلة العمل والتأهل إلى الدور القادم.

وجاء حديث المدير الفني الروماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الهلال وباختاكور الأوزبكي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم.

وتابع: علينا التركيز لمواصلة حصد النقاط، وباختاكور فريق مميز وقدم مباراة جيدة وكان منافسًا لنا، علينا العمل ثم العمل؛ لتجاوز هذه المرحلة من الظروف وضغط المباريات لتحقيق الهدف المطلوب.

بدوره قال متوسط الميدان سالم الدوسري يتحدث ندرك جيدًا أهمية مواجهة الغد، وعلينا كلاعبين التركيز بشكل كبير لحصد الثلاث النقاط.

وأضاف: باختاكور فريق متميز، ولعبنا معه قبل يومين، وعلينا مواصلة العمل للفوز في المباراة، نملك ثقة عالية في أنفسنا ونعرف قيمتنا كلاعبين، ولأننا نلعب في الهلال نطمح بالوصول إلى النهاية وتحقيق البطولة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,066
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,958
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,729
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,603

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة