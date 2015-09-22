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رابطة دوري المحترفين الإماراتية تطلق تسمية "اليوم الوطني السعودي" شعاراً للجولة الخامسة

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تسمية الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، جولة "اليوم الوطني السعودي"، والتي تنطلق يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري.

وقالت رابطة المحترفين الإماراتية في بيان نشرته عبر موقعه على الشبكة العنكبوتية: "أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن تسمية الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، جولة "اليوم الوطني السعودي"، للمشاركة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية باحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، بتاريخ 23 سبتمبر الجاري.

وأضاف البيان: "دأبت رابطة المحترفين الإماراتية على مشاركة المملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني، من خلال إقامة العديد من المبادرات على مدار المواسم الماضية من دوري المحترفين، لنواصل ذلك في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، مع تزامن الاحتفالات مع الجولة الخامسة التي تقام يومي 23 و 24 سبتمبر الجاري".

وتابع البيان: "سيتم تزيين الملعب بالعلم السعودي، وعرض رسائل التهنئة على الشاشات الرئيسية في الملاعب، وغيرها من مظاهر الاحتفال التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، ومدى التقارب بين الشعبين الشقيقين، السعودية والإمارات معاً.. أبداً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رابطة دوري المحترفين الإماراتية تطلق تسمية "اليوم الوطني السعودي" شعاراً للجولة الخامسة
سبق

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تسمية الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، جولة "اليوم الوطني السعودي"، والتي تنطلق يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري.

وقالت رابطة المحترفين الإماراتية في بيان نشرته عبر موقعه على الشبكة العنكبوتية: "أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن تسمية الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، جولة "اليوم الوطني السعودي"، للمشاركة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية باحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، بتاريخ 23 سبتمبر الجاري.

وأضاف البيان: "دأبت رابطة المحترفين الإماراتية على مشاركة المملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني، من خلال إقامة العديد من المبادرات على مدار المواسم الماضية من دوري المحترفين، لنواصل ذلك في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، مع تزامن الاحتفالات مع الجولة الخامسة التي تقام يومي 23 و 24 سبتمبر الجاري".

وتابع البيان: "سيتم تزيين الملعب بالعلم السعودي، وعرض رسائل التهنئة على الشاشات الرئيسية في الملاعب، وغيرها من مظاهر الاحتفال التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، ومدى التقارب بين الشعبين الشقيقين، السعودية والإمارات معاً.. أبداً.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
06:59 PM

رابطة دوري المحترفين الإماراتية تطلق تسمية "اليوم الوطني السعودي" شعاراً للجولة الخامسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تسمية الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، جولة "اليوم الوطني السعودي"، والتي تنطلق يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري.

وقالت رابطة المحترفين الإماراتية في بيان نشرته عبر موقعه على الشبكة العنكبوتية: "أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن تسمية الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، جولة "اليوم الوطني السعودي"، للمشاركة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية باحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ91، بتاريخ 23 سبتمبر الجاري.

وأضاف البيان: "دأبت رابطة المحترفين الإماراتية على مشاركة المملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني، من خلال إقامة العديد من المبادرات على مدار المواسم الماضية من دوري المحترفين، لنواصل ذلك في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، مع تزامن الاحتفالات مع الجولة الخامسة التي تقام يومي 23 و 24 سبتمبر الجاري".

وتابع البيان: "سيتم تزيين الملعب بالعلم السعودي، وعرض رسائل التهنئة على الشاشات الرئيسية في الملاعب، وغيرها من مظاهر الاحتفال التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، ومدى التقارب بين الشعبين الشقيقين، السعودية والإمارات معاً.. أبداً.

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