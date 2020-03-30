شاهد.. المستلزمات الطبية والصحية متوفرة بصيدليات العاصمة المقدسة

الجهات الرقابية المعنية تحرص على التأكد التام من تطبيق الأنظمة

رصدت عدسةَ وكالة الأنباء السعودية, وفرة المستلزمات الطبية والصحية في العاصمة المقدسة بصيدلياتها المنتشرة، وذلك في إطار تعليمات الجهات الصحية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وشهدت العديد من الصيدليات توافر المخزون الدوائي والعلاجي إضافة إلى المعقمات المطهرات والكمامات الطبية ونحوها بشكل.

وتقوم الجهات الرقابية المعنية بالتأكد التام من تطبيق الأنظمة في هذا الشأن، مشددة على ضرورة فهم ما يريده ويطلبه المستهلك وما يحتاج إليه من تلك الصيدليات.

وأشار بعض مرتادي الصيدليات إلى توفر كل ما يحتاجونه من المستلزمات سواء كانت أدوية ومعقمات ومطهرات، مؤكدين قوة الإجراءات التي اتخذها المملكة لتوفير جميع الاحتياجات للمواطن والمقيم على حد سواء، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد التي تعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير كل ما يهم المواطن والمقيم على أرض المملكة.