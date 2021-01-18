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أمير الرياض يتلقى لقاح كورونا ويتفقد مركز استقبال المتقدمين على اللقاح

رفع الشكر للقيادة على ما يحظى به المواطن والمقيم من رعاية واهتمام كريم

تلقى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

كما تفقد أمير منطقة الرياض يرافقه وزير الصحة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض المجهز لاستقبال المتقدمين لأخذ اللقاح واطلع على التجهيزات الطبية العالية المستوى التي يحتويها وآلية استقبال المواطنين والمقيمين.

ورفع الأمير فيصل بن بندر الشكر باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهم الله - على ما يحظى به المواطن والمقيم من رعاية واهتمام كريم في أمنه الصحي، وما تقدمه وزارة الصحة من احترافية تبلغ أعلى المستويات والمنافسة عالمياً في تقديم الخدمة الطبية مقدماً شكره لوزير الصحة وأبطال الصحة كافة الذين نفاخر بهم دوماً.

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أمير الرياض يتلقى لقاح كورونا ويتفقد مركز استقبال المتقدمين على اللقاح
سبق

تلقى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

كما تفقد أمير منطقة الرياض يرافقه وزير الصحة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض المجهز لاستقبال المتقدمين لأخذ اللقاح واطلع على التجهيزات الطبية العالية المستوى التي يحتويها وآلية استقبال المواطنين والمقيمين.

ورفع الأمير فيصل بن بندر الشكر باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهم الله - على ما يحظى به المواطن والمقيم من رعاية واهتمام كريم في أمنه الصحي، وما تقدمه وزارة الصحة من احترافية تبلغ أعلى المستويات والمنافسة عالمياً في تقديم الخدمة الطبية مقدماً شكره لوزير الصحة وأبطال الصحة كافة الذين نفاخر بهم دوماً.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
12:09 AM
اخر تعديل
18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
01:41 AM

أمير الرياض يتلقى لقاح كورونا ويتفقد مركز استقبال المتقدمين على اللقاح

رفع الشكر للقيادة على ما يحظى به المواطن والمقيم من رعاية واهتمام كريم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الجرعة الأولى من لقاح كورونا بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

كما تفقد أمير منطقة الرياض يرافقه وزير الصحة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض المجهز لاستقبال المتقدمين لأخذ اللقاح واطلع على التجهيزات الطبية العالية المستوى التي يحتويها وآلية استقبال المواطنين والمقيمين.

ورفع الأمير فيصل بن بندر الشكر باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهم الله - على ما يحظى به المواطن والمقيم من رعاية واهتمام كريم في أمنه الصحي، وما تقدمه وزارة الصحة من احترافية تبلغ أعلى المستويات والمنافسة عالمياً في تقديم الخدمة الطبية مقدماً شكره لوزير الصحة وأبطال الصحة كافة الذين نفاخر بهم دوماً.

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