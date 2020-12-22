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"هزامة الدوسري" تخطف المركز الأول في شوط فردي "دق الوضح"

ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

خطفت الفردية "هزامة" التي تعود ملكيتها للمواطن سحمي وقيان الدوسري، المركز الأول اليوم في شوط "فردي دق الوضح".

وأعلنت لجنة التحكيم النهائية في مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل اليوم، المراكز الخمسة الأولى في منافسات المهرجان في شوط "دق الوضح"، وجاءت الأسماء على النحو التالي: الأول سحمي وقيان الدوسري، وحصل على المركز الثاني المواطن الكويتي عبدالله عبدالمحسن التويجري، وجاء في المركز الثالث تركي بن سعد الحقباني، بينما حصل على المركز الرابع عبدالمجيد عبدالرحمن الجريسي، وفي المركز الخامس شركة حرش العراقيب للمواشي.

مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هزامة الدوسري" تخطف المركز الأول في شوط فردي "دق الوضح"
سبق

خطفت الفردية "هزامة" التي تعود ملكيتها للمواطن سحمي وقيان الدوسري، المركز الأول اليوم في شوط "فردي دق الوضح".

وأعلنت لجنة التحكيم النهائية في مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل اليوم، المراكز الخمسة الأولى في منافسات المهرجان في شوط "دق الوضح"، وجاءت الأسماء على النحو التالي: الأول سحمي وقيان الدوسري، وحصل على المركز الثاني المواطن الكويتي عبدالله عبدالمحسن التويجري، وجاء في المركز الثالث تركي بن سعد الحقباني، بينما حصل على المركز الرابع عبدالمجيد عبدالرحمن الجريسي، وفي المركز الخامس شركة حرش العراقيب للمواشي.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
04:40 PM

"هزامة الدوسري" تخطف المركز الأول في شوط فردي "دق الوضح"

ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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مسلّم الهواملة - الرياض
1
1,653

خطفت الفردية "هزامة" التي تعود ملكيتها للمواطن سحمي وقيان الدوسري، المركز الأول اليوم في شوط "فردي دق الوضح".

وأعلنت لجنة التحكيم النهائية في مهرجان الملك عبدالعزبز للإبل اليوم، المراكز الخمسة الأولى في منافسات المهرجان في شوط "دق الوضح"، وجاءت الأسماء على النحو التالي: الأول سحمي وقيان الدوسري، وحصل على المركز الثاني المواطن الكويتي عبدالله عبدالمحسن التويجري، وجاء في المركز الثالث تركي بن سعد الحقباني، بينما حصل على المركز الرابع عبدالمجيد عبدالرحمن الجريسي، وفي المركز الخامس شركة حرش العراقيب للمواشي.

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