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رئيس بلدية السهي يتابع تداعيات الأمطار بالمركز والقرى التابعة له

نزح وتصريف المياه وردم مستنقعات الشوارع والطرق والأحياء السكنية

قام رئيس بلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة المهندس عبدالله عواف بجولة ميدانية تفقدية للوقوف ميدانيًا على أماكن تجمعات مياه الأمطار والأضرار التي خلفتها في المركز والقرى التابعة لها والمعالجة المؤقتة التي تمت بحينها ووجّه بسرعة متابعة التجمعات والأضرار ومعالجتها مباشرة وتجنيد كل الآليات والمعدات للتعامل مع أي بلاغ يرد للبلدية.

وأوضح رئيس بلدية مركز السهي المهندس عبدالله عواف أن البلدية تواصل جهودها المستمرة في نزح وتصريف المياه المتجمعة وردم المستنقعات في الشوارع والطرق الرئيسة والأحياء السكنية عقب هطول الأمطار الغزيرة والتي تشهدها هذه الأيام منطقة جازان، مؤكدًا أن البلدية قد عملت على تجهيز الكوادر والمعدات وجميع الآليات للتعامل الفوري مع أي ضرر قد تخلفه الأمطار من تجمعات للمياه أو تجمع للوحل في بعض القرى وجميع الفرق عملت وتعمل جاهدًا من أجل راحة المواطن.

وأكد "عواف" أن البلدية قد عملت على معالجة الطرق المتضررة وإعادة فتحها ومتابعة درء مخاطر السيول والعمل على معالجة الأضرار التي خلفتها مياه الأمطار حيث جرى العمل وعلى مدار الـ ٢٤ ساعة خلال الأيام الماضية، وذلك بتسخير كل إمكاناتها المادية والبشرية وعمل جميع الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأرواح والممتلكات والوقوف على مواقع تجمعات الأمطار بالطرقات والعمل فورًا على شفطها وتسهيل الحركة المرورية.

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رئيس بلدية السهي يتابع تداعيات الأمطار بالمركز والقرى التابعة له
سبق

قام رئيس بلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة المهندس عبدالله عواف بجولة ميدانية تفقدية للوقوف ميدانيًا على أماكن تجمعات مياه الأمطار والأضرار التي خلفتها في المركز والقرى التابعة لها والمعالجة المؤقتة التي تمت بحينها ووجّه بسرعة متابعة التجمعات والأضرار ومعالجتها مباشرة وتجنيد كل الآليات والمعدات للتعامل مع أي بلاغ يرد للبلدية.

وأوضح رئيس بلدية مركز السهي المهندس عبدالله عواف أن البلدية تواصل جهودها المستمرة في نزح وتصريف المياه المتجمعة وردم المستنقعات في الشوارع والطرق الرئيسة والأحياء السكنية عقب هطول الأمطار الغزيرة والتي تشهدها هذه الأيام منطقة جازان، مؤكدًا أن البلدية قد عملت على تجهيز الكوادر والمعدات وجميع الآليات للتعامل الفوري مع أي ضرر قد تخلفه الأمطار من تجمعات للمياه أو تجمع للوحل في بعض القرى وجميع الفرق عملت وتعمل جاهدًا من أجل راحة المواطن.

وأكد "عواف" أن البلدية قد عملت على معالجة الطرق المتضررة وإعادة فتحها ومتابعة درء مخاطر السيول والعمل على معالجة الأضرار التي خلفتها مياه الأمطار حيث جرى العمل وعلى مدار الـ ٢٤ ساعة خلال الأيام الماضية، وذلك بتسخير كل إمكاناتها المادية والبشرية وعمل جميع الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأرواح والممتلكات والوقوف على مواقع تجمعات الأمطار بالطرقات والعمل فورًا على شفطها وتسهيل الحركة المرورية.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
11:31 PM

رئيس بلدية السهي يتابع تداعيات الأمطار بالمركز والقرى التابعة له

نزح وتصريف المياه وردم مستنقعات الشوارع والطرق والأحياء السكنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قام رئيس بلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة المهندس عبدالله عواف بجولة ميدانية تفقدية للوقوف ميدانيًا على أماكن تجمعات مياه الأمطار والأضرار التي خلفتها في المركز والقرى التابعة لها والمعالجة المؤقتة التي تمت بحينها ووجّه بسرعة متابعة التجمعات والأضرار ومعالجتها مباشرة وتجنيد كل الآليات والمعدات للتعامل مع أي بلاغ يرد للبلدية.

وأوضح رئيس بلدية مركز السهي المهندس عبدالله عواف أن البلدية تواصل جهودها المستمرة في نزح وتصريف المياه المتجمعة وردم المستنقعات في الشوارع والطرق الرئيسة والأحياء السكنية عقب هطول الأمطار الغزيرة والتي تشهدها هذه الأيام منطقة جازان، مؤكدًا أن البلدية قد عملت على تجهيز الكوادر والمعدات وجميع الآليات للتعامل الفوري مع أي ضرر قد تخلفه الأمطار من تجمعات للمياه أو تجمع للوحل في بعض القرى وجميع الفرق عملت وتعمل جاهدًا من أجل راحة المواطن.

وأكد "عواف" أن البلدية قد عملت على معالجة الطرق المتضررة وإعادة فتحها ومتابعة درء مخاطر السيول والعمل على معالجة الأضرار التي خلفتها مياه الأمطار حيث جرى العمل وعلى مدار الـ ٢٤ ساعة خلال الأيام الماضية، وذلك بتسخير كل إمكاناتها المادية والبشرية وعمل جميع الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأرواح والممتلكات والوقوف على مواقع تجمعات الأمطار بالطرقات والعمل فورًا على شفطها وتسهيل الحركة المرورية.

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