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القيادة تُعزي ملك ورئيس وزراء ماليزيا في ضحايا الفيضانات التي شهدتها بلدهما

في برقيات من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه؛ ملك ماليزيا، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى "تلقينا نبأ الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرارٍ، وإننا إذ نُعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه؛ ملك ماليزيا، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد "بلغني نبأ الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرارٍ، وإنني إذ أعرب لجلالتكم ولجميع أسر المتوفين، عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لأسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة إسماعيل صبري يعقوب؛ رئيس الوزراء في ماليزيا، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى "تلقينا نبأ الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرار، وإننا إذ نُعرب لدولتكم ولأسر المتوفين كافة، عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لدولة إسماعيل صبري يعقوب؛ رئيس الوزراء في ماليزيا، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد "بلغنا نبأ الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرار، وإننا إذ نُعرب لدولتكم ولجميع أسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أيّ سوء أو مكروه".

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القيادة تُعزي ملك ورئيس وزراء ماليزيا في ضحايا الفيضانات التي شهدتها بلدهما
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه؛ ملك ماليزيا، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى "تلقينا نبأ الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرارٍ، وإننا إذ نُعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه؛ ملك ماليزيا، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد "بلغني نبأ الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرارٍ، وإنني إذ أعرب لجلالتكم ولجميع أسر المتوفين، عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لأسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة إسماعيل صبري يعقوب؛ رئيس الوزراء في ماليزيا، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى "تلقينا نبأ الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرار، وإننا إذ نُعرب لدولتكم ولأسر المتوفين كافة، عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لدولة إسماعيل صبري يعقوب؛ رئيس الوزراء في ماليزيا، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد "بلغنا نبأ الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرار، وإننا إذ نُعرب لدولتكم ولجميع أسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أيّ سوء أو مكروه".

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
10:16 AM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:33 AM

القيادة تُعزي ملك ورئيس وزراء ماليزيا في ضحايا الفيضانات التي شهدتها بلدهما

في برقيات من خادم الحرمين وولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه؛ ملك ماليزيا، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى "تلقينا نبأ الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرارٍ، وإننا إذ نُعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين كافة عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه؛ ملك ماليزيا، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد "بلغني نبأ الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرارٍ، وإنني إذ أعرب لجلالتكم ولجميع أسر المتوفين، عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لأسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة إسماعيل صبري يعقوب؛ رئيس الوزراء في ماليزيا، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى "تلقينا نبأ الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرار، وإننا إذ نُعرب لدولتكم ولأسر المتوفين كافة، عن أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لدولة إسماعيل صبري يعقوب؛ رئيس الوزراء في ماليزيا، في ضحايا الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد "بلغنا نبأ الفيضانات التي وقعت في عددٍ من الولايات الماليزية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلّفته من أضرار، وإننا إذ نُعرب لدولتكم ولجميع أسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، وألا تروا أيّ سوء أو مكروه".

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