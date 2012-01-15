هواة التطعيس يخوضون "تحدي الكثبان" ضمن "شتاء جازان"

عبّروا عن سعادتهم بتوفير فرصة لممارسة هوايتهم وتفريغ طاقتهم

شهدت فعالية تحدي الكثبان تجمع مئات العائلات على تلال قرية الكربوس، الذين حرصوا على مشاهدة التحدي الذي يعطي الفرصة، للمرة الأولى، لحضور العائلات ضمن فعاليات "شتاء جازان".



وعبّر عدد من المشاركين عن فرحتهم بافتتاح "تحدي الكثبان" ليتمكنوا من ممارسة هوايتهم، وتفريغ طاقتهم؛ حيث تنظم عملية الدخول إلى الطعس من خلال إدخال شخص بعد الآخر، وليس بشكل عشوائي، بالإضافة إلى التقيد بإجراءات الأمن والسلامة، فضلاً عن قيام الجهات الأمنية بالتنظيم.



ويواصل "شتاء جازان" تقديم فعالياته في مختلف محافظات المنطقة، برعاية أمير منطقة جازان.