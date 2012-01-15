النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هواة التطعيس يخوضون "تحدي الكثبان" ضمن "شتاء جازان"

عبّروا عن سعادتهم بتوفير فرصة لممارسة هوايتهم وتفريغ طاقتهم

شهدت فعالية تحدي الكثبان تجمع مئات العائلات على تلال قرية الكربوس، الذين حرصوا على مشاهدة التحدي الذي يعطي الفرصة، للمرة الأولى، لحضور العائلات ضمن فعاليات "شتاء جازان".

وعبّر عدد من المشاركين عن فرحتهم بافتتاح "تحدي الكثبان" ليتمكنوا من ممارسة هوايتهم، وتفريغ طاقتهم؛ حيث تنظم عملية الدخول إلى الطعس من خلال إدخال شخص بعد الآخر، وليس بشكل عشوائي، بالإضافة إلى التقيد بإجراءات الأمن والسلامة، فضلاً عن قيام الجهات الأمنية بالتنظيم.

ويواصل "شتاء جازان" تقديم فعالياته في مختلف محافظات المنطقة، برعاية أمير منطقة جازان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هواة التطعيس يخوضون "تحدي الكثبان" ضمن "شتاء جازان"
سبق

شهدت فعالية تحدي الكثبان تجمع مئات العائلات على تلال قرية الكربوس، الذين حرصوا على مشاهدة التحدي الذي يعطي الفرصة، للمرة الأولى، لحضور العائلات ضمن فعاليات "شتاء جازان".

وعبّر عدد من المشاركين عن فرحتهم بافتتاح "تحدي الكثبان" ليتمكنوا من ممارسة هوايتهم، وتفريغ طاقتهم؛ حيث تنظم عملية الدخول إلى الطعس من خلال إدخال شخص بعد الآخر، وليس بشكل عشوائي، بالإضافة إلى التقيد بإجراءات الأمن والسلامة، فضلاً عن قيام الجهات الأمنية بالتنظيم.

ويواصل "شتاء جازان" تقديم فعالياته في مختلف محافظات المنطقة، برعاية أمير منطقة جازان.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
12:16 PM

هواة التطعيس يخوضون "تحدي الكثبان" ضمن "شتاء جازان"

عبّروا عن سعادتهم بتوفير فرصة لممارسة هوايتهم وتفريغ طاقتهم

A A A
فهد كاملي - جازان
4
2,928

شهدت فعالية تحدي الكثبان تجمع مئات العائلات على تلال قرية الكربوس، الذين حرصوا على مشاهدة التحدي الذي يعطي الفرصة، للمرة الأولى، لحضور العائلات ضمن فعاليات "شتاء جازان".

وعبّر عدد من المشاركين عن فرحتهم بافتتاح "تحدي الكثبان" ليتمكنوا من ممارسة هوايتهم، وتفريغ طاقتهم؛ حيث تنظم عملية الدخول إلى الطعس من خلال إدخال شخص بعد الآخر، وليس بشكل عشوائي، بالإضافة إلى التقيد بإجراءات الأمن والسلامة، فضلاً عن قيام الجهات الأمنية بالتنظيم.

ويواصل "شتاء جازان" تقديم فعالياته في مختلف محافظات المنطقة، برعاية أمير منطقة جازان.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,546
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,460
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,788
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,682

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة