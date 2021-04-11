النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحرين تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مفخخة وصاروخين باليستيين باتجاه السعودية

أشادت ببسالة وجاهزية قوات التحالف باليمن في التصدي لهذه الاعتداءات الآثمة

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة مفخخة، وصاروخين باليستيين تجاه مدينتي جازان وخميس مشيط , في اعتداء إرهابي ممنهج ومتعمد لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشادت وزارة الخارجية ببسالة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اتخاذ التدابير والإجراءات الصارمة من أجل التصدي لهذه الاعتداءات الآثمة، وجهودهم الحثيثة في اعتراض وتدمير هذه الهجمات الإرهابية، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البحرين تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مفخخة وصاروخين باليستيين باتجاه السعودية
سبق

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة مفخخة، وصاروخين باليستيين تجاه مدينتي جازان وخميس مشيط , في اعتداء إرهابي ممنهج ومتعمد لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشادت وزارة الخارجية ببسالة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اتخاذ التدابير والإجراءات الصارمة من أجل التصدي لهذه الاعتداءات الآثمة، وجهودهم الحثيثة في اعتراض وتدمير هذه الهجمات الإرهابية، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
11:26 PM

البحرين تدين إطلاق "الحوثي" طائرات مفخخة وصاروخين باليستيين باتجاه السعودية

أشادت ببسالة وجاهزية قوات التحالف باليمن في التصدي لهذه الاعتداءات الآثمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
0
150

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة مفخخة، وصاروخين باليستيين تجاه مدينتي جازان وخميس مشيط , في اعتداء إرهابي ممنهج ومتعمد لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشادت وزارة الخارجية ببسالة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اتخاذ التدابير والإجراءات الصارمة من أجل التصدي لهذه الاعتداءات الآثمة، وجهودهم الحثيثة في اعتراض وتدمير هذه الهجمات الإرهابية، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,051
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,995
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,232
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,327

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة