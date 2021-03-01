"الصحة": تسجيل 317 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 1 مارس 2021، تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 377700 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 335 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368640 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6500 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2560 والحالات الحرجة 492 حالة.
"الصحة": تسجيل 317 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-03-01
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 1 مارس 2021، تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 377700 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 335 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368640 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6500 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2560 والحالات الحرجة 492 حالة.
01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
03:57 PM
"الصحة": تسجيل 317 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 1 مارس 2021، تسجيل 317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 377700 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 335 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 368640 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6500 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2560 والحالات الحرجة 492 حالة.