الفغم يتوِّج الفائزين في بطولة الطائرات اللاسلكية

توَّج سعود الفغم، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد والروبوت "تحكم"، مساء اليوم الجمعة الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الطائرات اللاسلكية (آر سي- سكاي)، التي نظمها الاتحاد في موقع الرياضات اللاسلكية بالرياض.



وضمت البطولة فئتين: "أساسية"، وتشمل جميع فئات الطائرات اللاسلكية. و"متقدمة"، وتشمل الطائرات النفاثة Jet، والطائرات المجنحة المروحية "وقود".



وشهدت البطولة منافسة قوية بين ٢٨ مشاركًا، وجاءت نتائجها كالآتي:



الفئة الأساسية:

١- أحمد شرف

٢- أحمد الزهراني

3- أيمن مختار



الفئة المتقدمة (طائرات الجت النفاثة):

1- أحمد العنزي

٢- حمد الرفدان

٣- سعيد العمري



(طائرات الوقود المجنحة):

1- أيمن الحميضي

٢- رفعت امشلي

3- محمد القميش