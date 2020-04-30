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إغلاق مركز تجاري شهير بـ"شوقية مكة" بعد إصابة أحد عامليه بـ"كورونا"

حتى الانتهاء من تعقيمه كاملاً

أغلقت إدارة مركز "نوري" فرعها في حي الشوقية بمكة المكرمة؛ بسبب إصابة أحد العاملين في الفرع بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز التجاري "نوري" في بيانه إنه "حسب الإجراء المتبع من سلامة الموظفين قبل العمل لسلامتكم وسلامتهم، ومن أحد تلك الإجراءات الاحترازية قياس درجة الحرارة، لوحظ ارتفاع في درجة حرارة أحد العاملين بفرع الشوقية بمكة المكرمة، وتم عزله على الفور احترازياً، والتواصل مع الجهات المختصة التي بدورها قامت بمباشرة البلاغ على الفور".

وأضاف أنه "بعد إجراء الفحوصات تبين إيجابية النتائج، مما استوجب عزل جميع المخالطين كإجراء وقائي وأخذ عينات منهم للتأكد من سلامتهم. وكذلك تم إغلاق المركز حتى الانتهاء من تعقيمه كاملاً من قبل شركة مختصة وكذلك تم تعقيم سكن الموظفين".

وأشارت إدارة المركز إلى استمرار عمل جميع الفروع الأخرى، مقدمة شكرها لوزارة الصحة وأمانة العاصمة المقدسة والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة على سرعة تجاوبهم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق مركز تجاري شهير بـ"شوقية مكة" بعد إصابة أحد عامليه بـ"كورونا"
سبق

أغلقت إدارة مركز "نوري" فرعها في حي الشوقية بمكة المكرمة؛ بسبب إصابة أحد العاملين في الفرع بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز التجاري "نوري" في بيانه إنه "حسب الإجراء المتبع من سلامة الموظفين قبل العمل لسلامتكم وسلامتهم، ومن أحد تلك الإجراءات الاحترازية قياس درجة الحرارة، لوحظ ارتفاع في درجة حرارة أحد العاملين بفرع الشوقية بمكة المكرمة، وتم عزله على الفور احترازياً، والتواصل مع الجهات المختصة التي بدورها قامت بمباشرة البلاغ على الفور".

وأضاف أنه "بعد إجراء الفحوصات تبين إيجابية النتائج، مما استوجب عزل جميع المخالطين كإجراء وقائي وأخذ عينات منهم للتأكد من سلامتهم. وكذلك تم إغلاق المركز حتى الانتهاء من تعقيمه كاملاً من قبل شركة مختصة وكذلك تم تعقيم سكن الموظفين".

وأشارت إدارة المركز إلى استمرار عمل جميع الفروع الأخرى، مقدمة شكرها لوزارة الصحة وأمانة العاصمة المقدسة والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة على سرعة تجاوبهم.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
11:57 PM

إغلاق مركز تجاري شهير بـ"شوقية مكة" بعد إصابة أحد عامليه بـ"كورونا"

حتى الانتهاء من تعقيمه كاملاً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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5,582

أغلقت إدارة مركز "نوري" فرعها في حي الشوقية بمكة المكرمة؛ بسبب إصابة أحد العاملين في الفرع بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز التجاري "نوري" في بيانه إنه "حسب الإجراء المتبع من سلامة الموظفين قبل العمل لسلامتكم وسلامتهم، ومن أحد تلك الإجراءات الاحترازية قياس درجة الحرارة، لوحظ ارتفاع في درجة حرارة أحد العاملين بفرع الشوقية بمكة المكرمة، وتم عزله على الفور احترازياً، والتواصل مع الجهات المختصة التي بدورها قامت بمباشرة البلاغ على الفور".

وأضاف أنه "بعد إجراء الفحوصات تبين إيجابية النتائج، مما استوجب عزل جميع المخالطين كإجراء وقائي وأخذ عينات منهم للتأكد من سلامتهم. وكذلك تم إغلاق المركز حتى الانتهاء من تعقيمه كاملاً من قبل شركة مختصة وكذلك تم تعقيم سكن الموظفين".

وأشارت إدارة المركز إلى استمرار عمل جميع الفروع الأخرى، مقدمة شكرها لوزارة الصحة وأمانة العاصمة المقدسة والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة على سرعة تجاوبهم.

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