قبل النهاية بجولة.. النصر بطلاً لدوري درجة الشباب

حسم النصر بطولة الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عاماً قبل جولة من النهاية إثر فوزه على ضيفه الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين لحساب الجولة 25.

ورفع النصر رصيده لـ 65 نقطة ليحسم اللقب رسمياً مستفيداً من تعادل ملاحقه الهلال أمام الطائي 1-1 لحساب نفس الجولة، حيث رفع الهلال رصيده لـ 62 نقطة.



وحسم النصر اللقب حتى لو خسر في الجولة الأخيرة حيث يتفوق في المواجهات المباشرة أمام الهلال حيث فاز في الدور الأول 4-1 وخسر في الدور الثاني 1-2.

وأقيمت اليوم لحساب الجولة ذاتها 5 مباريات شهدت انتصار القادسية والوحدة والاتحاد على فرق الفتح والشباب والتعاون فيما تعادل الأنصار مع الرائد والاتفاق مع أحد.