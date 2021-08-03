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"الإمارات" تستثني فئات جديدة من مسافري بعض الدول التي منعت القدوم منها

بينها الكوادر الطبية العاملة في الدولة والعاملون في القطاع التعليمي

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، عن استثناء فئات جديدة من المسافرين من بعض الدول التي تم منع القدوم منها، والتي تشمل كلًّا من الهند وباكستان وسيريلانكا والنيبال ونيجيريا وأوغندا اعتبارًا من تاريخ 5 أغسطس.

وتشمل هذه الفئات أصحاب الإقامات السارية والذين تلقوا جرعات التطعيم الكاملة في دولة الإمارات ومضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية ولديهم شهادات تطعيم معتمدة من الجهات الرسمية بالدولة.

وبحسب البيان سيتم استثناء الكوادر الطبية العاملة في الدولة ويشمل الأطباء والممرضين والفنيين من المطعمين وغير المطعمين والعاملين في القطاع التعليمي في الدولة من الذين يقومون بالتدريس في الجامعات والكليات والمدارس والمعاهد من الفئات المطعمة، كذلك سيتم استثناء الطلاب الدارسين بالدولة والحالات الإنسانية من حاملي الإقامة السارية، والعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وحالات استكمال العلاج في الدولة سواءً كانوا مطعمين أو غير مطعمين.

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"الإمارات" تستثني فئات جديدة من مسافري بعض الدول التي منعت القدوم منها
سبق

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، عن استثناء فئات جديدة من المسافرين من بعض الدول التي تم منع القدوم منها، والتي تشمل كلًّا من الهند وباكستان وسيريلانكا والنيبال ونيجيريا وأوغندا اعتبارًا من تاريخ 5 أغسطس.

وتشمل هذه الفئات أصحاب الإقامات السارية والذين تلقوا جرعات التطعيم الكاملة في دولة الإمارات ومضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية ولديهم شهادات تطعيم معتمدة من الجهات الرسمية بالدولة.

وبحسب البيان سيتم استثناء الكوادر الطبية العاملة في الدولة ويشمل الأطباء والممرضين والفنيين من المطعمين وغير المطعمين والعاملين في القطاع التعليمي في الدولة من الذين يقومون بالتدريس في الجامعات والكليات والمدارس والمعاهد من الفئات المطعمة، كذلك سيتم استثناء الطلاب الدارسين بالدولة والحالات الإنسانية من حاملي الإقامة السارية، والعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وحالات استكمال العلاج في الدولة سواءً كانوا مطعمين أو غير مطعمين.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
01:51 PM

"الإمارات" تستثني فئات جديدة من مسافري بعض الدول التي منعت القدوم منها

بينها الكوادر الطبية العاملة في الدولة والعاملون في القطاع التعليمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، عن استثناء فئات جديدة من المسافرين من بعض الدول التي تم منع القدوم منها، والتي تشمل كلًّا من الهند وباكستان وسيريلانكا والنيبال ونيجيريا وأوغندا اعتبارًا من تاريخ 5 أغسطس.

وتشمل هذه الفئات أصحاب الإقامات السارية والذين تلقوا جرعات التطعيم الكاملة في دولة الإمارات ومضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية ولديهم شهادات تطعيم معتمدة من الجهات الرسمية بالدولة.

وبحسب البيان سيتم استثناء الكوادر الطبية العاملة في الدولة ويشمل الأطباء والممرضين والفنيين من المطعمين وغير المطعمين والعاملين في القطاع التعليمي في الدولة من الذين يقومون بالتدريس في الجامعات والكليات والمدارس والمعاهد من الفئات المطعمة، كذلك سيتم استثناء الطلاب الدارسين بالدولة والحالات الإنسانية من حاملي الإقامة السارية، والعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وحالات استكمال العلاج في الدولة سواءً كانوا مطعمين أو غير مطعمين.

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