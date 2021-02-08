"لولو" تُطلق عروض المنتجات المحلية في جميع فروعها

عبر "من أرضنا" وبامتداد أسبوع تركّز على غير الكيماوية

كجزءٍ من برنامجها لدعم المزارعين المحليين في أنحاء المملكة، أطلقت "لولو" رائدة تجارة التجزئة في المنطقة آخر مبادراتها "من أرضنا"، وبامتداد أسبوع سيتم تسليط الضوء على المنتجات المحلية مع التركيز على المنتجات العضوية وغير الكيماوية.

هذه الحملة تمّ إطلاقها من قِبل المهندس فهد الحمزي؛ مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض، بحضور شهيم محمد؛ المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية، وحضور الممثلين الرسميين وذلك من خلال افتتاح رقمي.

المهندس فهد الحمزي؛ قال: "نحن نشيد بهذا الجهد الذي تقدمه (لولو)، كمثل هذه المبادرة لدعم المزارعين المحليين. هذا واحد من أهداف الوزارة لترويج المنتجات المحلية، نشكر (لولو) لجعل هذا الأمر ممكناً.. نتطلع لمزيدٍ من العمل والتعاون مع (لولو) في المستقبل".

كل عام، "لولو" تروّج لأكثر من 25 ألف طن من المنتجات الزراعية المحلية من الخضراوات والفواكه في جميع فروعها حول المملكة؛ من الطماطم حتى البصل، البطاطس، الخيار، الفلفل، البطيخ، والورقيات، والمنتجات الخضراء.. إضافة إلى أكثر من 8500 طن من اللحوم المحلية والدواجن المجمّدة والطازجة و5500 طن من الأسماك المحلية.

وكجزءٍ من ترويج المطبخ المحلي والأطباق الشعبية أطلقت "لولو" مبادرة جديدة تحت اسم "مطبخنا سعودي"، حيث يتم إعداد هذه الأطباق من قبل الشيف السعودي "رجال ونساء" المنضمين إلى فريقنا حديثاً حيث يقومون بعرض الأطباق الشعبية وإعطاء المستهلكين فرصة اكتشاف الطعم السعودي الأصيل.

وتحدث شهيم محمد؛ خلال هذه المناسبة، قائلاً: "نحن نرى أن هناك فرصة سانحة كبائع تجزئة للمساعدة على توفير الغذاء من خلال إنشاء علاقة قوية مبنية على الثقة مع المزارعين.. وكجزءٍ من إعطاء فرصة للمزارعين المحليين لإيجاد منصة جديدة لترويج منتجاتهم، هذه المبادرة ستساعد على تثقيف عملائنا وتوجيههم باستخدام المنتجات عالية الجودة والمنتجات العضوية من الخيارات المتوافرة من المزارع.

وتطلب إدارة "لولو" من جميع العملاء، تحميل تطبيق "توكلنا"؛ للحماية خلال زيارتهم للهايبر، وأشارت الإدارة إلى التزامها باتباع بروتوكولات الحماية كافة من فيروس كورونا خلال العروض والخصومات، من خلال التذكير بالتعقيم المتكرّر وإبقاء مسافة اجتماعية.

العرض سيكون متوافراً في جميع الفروع من تاريخ 3 فبراير حتى 9 فبراير في جميع فروع (لولو) في السعودية، وفي المتجر الإلكتروني: www.luluhypermarket.com/en-sa/