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"الصحة": تسجيل 409 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 710 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 409 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 710 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 21 أغسطس 2021، تسجيل 409 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 541610 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 710 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 527899 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8469 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5242 والحالات الحرجة 1162 حالة.

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"الصحة": تسجيل 409 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 710 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 21 أغسطس 2021، تسجيل 409 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 541610 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 710 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 527899 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8469 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5242 والحالات الحرجة 1162 حالة.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
03:37 PM

"الصحة": تسجيل 409 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 710 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
14
6,499

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 21 أغسطس 2021، تسجيل 409 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 541610 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 710 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 527899 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8469 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5242 والحالات الحرجة 1162 حالة.

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