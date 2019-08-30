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ليلة العمالقة.. 12 من فحول شعر المحاورة يلتقون بمهرجان ولي العهد للهجن

ضمن أكثر من 20 فعالية بعضها عالمي أطلقها الاتحاد السعودي بحلول أغسطس

يشعل الليلة 12 من عمالقة شعراء فن المحاورة، فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف؛ وذلك بمشاركة صفوف المحاورة.
والشعراء هم: (حبيب العازمي، فلاح القرقاح، سفر الدغيلبي، محمد السناني، عبدالله العلاوه، زيد العضيلة، إبراهيم الشيخي، صقر سليم، سلطان المنصوري، مرهب البقمي، فهد العازمي، ومحمد بن شديد).

ويأتي ذلك ضمن أكثر من 20 فعالية متنوعة أطلقها الاتحاد السعودي للهجن منذ بداية أغسطس الجاري في حديقة الملك فيصل بالقديرة، بينها فعاليات عالمية لأول مرة يشاهدها الحضور كالسيرك العالمي، واللعب بالنار والرؤوس الفارغة، ومتحف للهجن، تخللها لقاءات ومسرحيات وقوافل للإبل والأسر المنتجه ومعارض وأسواق شعبية للفخاريات والمنحوتات والسدو وغيرها.
هذا، وتستمر سباقات الهجن حتى منتصف محرم الجاري، وبلغت قيمة الجوائز فيها نحو ٥٣ مليونًا.

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ليلة العمالقة.. 12 من فحول شعر المحاورة يلتقون بمهرجان ولي العهد للهجن
سبق

يشعل الليلة 12 من عمالقة شعراء فن المحاورة، فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف؛ وذلك بمشاركة صفوف المحاورة.
والشعراء هم: (حبيب العازمي، فلاح القرقاح، سفر الدغيلبي، محمد السناني، عبدالله العلاوه، زيد العضيلة، إبراهيم الشيخي، صقر سليم، سلطان المنصوري، مرهب البقمي، فهد العازمي، ومحمد بن شديد).

ويأتي ذلك ضمن أكثر من 20 فعالية متنوعة أطلقها الاتحاد السعودي للهجن منذ بداية أغسطس الجاري في حديقة الملك فيصل بالقديرة، بينها فعاليات عالمية لأول مرة يشاهدها الحضور كالسيرك العالمي، واللعب بالنار والرؤوس الفارغة، ومتحف للهجن، تخللها لقاءات ومسرحيات وقوافل للإبل والأسر المنتجه ومعارض وأسواق شعبية للفخاريات والمنحوتات والسدو وغيرها.
هذا، وتستمر سباقات الهجن حتى منتصف محرم الجاري، وبلغت قيمة الجوائز فيها نحو ٥٣ مليونًا.

30 أغسطس 2019 - 29 ذو الحجة 1440
06:24 PM

ليلة العمالقة.. 12 من فحول شعر المحاورة يلتقون بمهرجان ولي العهد للهجن

ضمن أكثر من 20 فعالية بعضها عالمي أطلقها الاتحاد السعودي بحلول أغسطس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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1,561

يشعل الليلة 12 من عمالقة شعراء فن المحاورة، فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف؛ وذلك بمشاركة صفوف المحاورة.
والشعراء هم: (حبيب العازمي، فلاح القرقاح، سفر الدغيلبي، محمد السناني، عبدالله العلاوه، زيد العضيلة، إبراهيم الشيخي، صقر سليم، سلطان المنصوري، مرهب البقمي، فهد العازمي، ومحمد بن شديد).

ويأتي ذلك ضمن أكثر من 20 فعالية متنوعة أطلقها الاتحاد السعودي للهجن منذ بداية أغسطس الجاري في حديقة الملك فيصل بالقديرة، بينها فعاليات عالمية لأول مرة يشاهدها الحضور كالسيرك العالمي، واللعب بالنار والرؤوس الفارغة، ومتحف للهجن، تخللها لقاءات ومسرحيات وقوافل للإبل والأسر المنتجه ومعارض وأسواق شعبية للفخاريات والمنحوتات والسدو وغيرها.
هذا، وتستمر سباقات الهجن حتى منتصف محرم الجاري، وبلغت قيمة الجوائز فيها نحو ٥٣ مليونًا.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
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