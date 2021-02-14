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"كاوست" تستقطب أول شركة في العالم متخصصة في تطوير الزراعة الذكية داخل المنازل

يأتي ذلك بهدف توفير تقنية الزراعة المنزلية للمحاصيل والخضراوات الورقية في المملكة

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" عن استثمارها في شركة متخصصة في تطوير الزراعة الذكية داخل المنازل، حيث تقود الجامعة استثماراً بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي في الشركة؛ بهدف توفير تقنية الزراعة المنزلية للمحاصيل والخضراوات الورقية في المملكة، بحيث يمكن الحصول على المنتجات الزراعية الطازجة محلياً على مدار العام في جميع المواسم، والحد من زيادة النفايات في سلسلة التوريد الغذائي.

وأكد نائب رئيس كاوست للابتكار والتنمية الاقتصادية كيفين كولين، أن كاوست تضع دوماً من أولوياتها الرئيسة دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال الموهوبة، ومواصلة تعزيز النظام البيئي للابتكار المتنامي في المملكة وترسيخ دورها الوطني كمؤسسة بحثية في قلب التكنولوجيا العميقة للاقتصاد السعودي".

وأضاف: "إن نجاح هذه الخطوة يؤكد قدرة كاوست المتفوقة على الاستثمار في الشركات الناشئة المتنوعة مع تقديم الخبرات المتميزة، إلى جانب فتح فرص جديدة لمزيد من المشاريع التعاونية المؤثرة".

وأشار إلى أن الشركة تلقت مبلغ 2 مليون دولار أمريكي من صندوق كاوست للابتكار، وتتمتع بحضور متنامٍ في الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أنها اختارت الانتقال والعمل في مجمع الأبحاث والتقنية داخل الحرم الجامعي لكاوست، الأمر الذي سيثري قدرات البحث والتطوير والابتكار في المملكة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة مدعومة من الجامعة مع إبراز المملكة كخيار مثالي للأعمال في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن تقنية الشركة تعتمد على ابتكار جهاز بحجم الثلاجة سهل الاستخدام متخصص لزراعة النباتات، ويأتي بصورة خزانة قائمة بذاتها تحتوي على مزيجي مثالي من الماء والإضاءة والعناصر الغذائية اللازمة لنمو النباتات، وبقدرة إنتاج تصل إلى محصولين يومياً، وستساعد "كاوست" في إطلاق المنتج إلى السوق الشامل بوصفه منتجاً غير مكلف يقدم للعائلات حلاً شاملاً وفورياً لحياة صحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كاوست" تستقطب أول شركة في العالم متخصصة في تطوير الزراعة الذكية داخل المنازل
سبق

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" عن استثمارها في شركة متخصصة في تطوير الزراعة الذكية داخل المنازل، حيث تقود الجامعة استثماراً بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي في الشركة؛ بهدف توفير تقنية الزراعة المنزلية للمحاصيل والخضراوات الورقية في المملكة، بحيث يمكن الحصول على المنتجات الزراعية الطازجة محلياً على مدار العام في جميع المواسم، والحد من زيادة النفايات في سلسلة التوريد الغذائي.

وأكد نائب رئيس كاوست للابتكار والتنمية الاقتصادية كيفين كولين، أن كاوست تضع دوماً من أولوياتها الرئيسة دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال الموهوبة، ومواصلة تعزيز النظام البيئي للابتكار المتنامي في المملكة وترسيخ دورها الوطني كمؤسسة بحثية في قلب التكنولوجيا العميقة للاقتصاد السعودي".

وأضاف: "إن نجاح هذه الخطوة يؤكد قدرة كاوست المتفوقة على الاستثمار في الشركات الناشئة المتنوعة مع تقديم الخبرات المتميزة، إلى جانب فتح فرص جديدة لمزيد من المشاريع التعاونية المؤثرة".

وأشار إلى أن الشركة تلقت مبلغ 2 مليون دولار أمريكي من صندوق كاوست للابتكار، وتتمتع بحضور متنامٍ في الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أنها اختارت الانتقال والعمل في مجمع الأبحاث والتقنية داخل الحرم الجامعي لكاوست، الأمر الذي سيثري قدرات البحث والتطوير والابتكار في المملكة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة مدعومة من الجامعة مع إبراز المملكة كخيار مثالي للأعمال في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن تقنية الشركة تعتمد على ابتكار جهاز بحجم الثلاجة سهل الاستخدام متخصص لزراعة النباتات، ويأتي بصورة خزانة قائمة بذاتها تحتوي على مزيجي مثالي من الماء والإضاءة والعناصر الغذائية اللازمة لنمو النباتات، وبقدرة إنتاج تصل إلى محصولين يومياً، وستساعد "كاوست" في إطلاق المنتج إلى السوق الشامل بوصفه منتجاً غير مكلف يقدم للعائلات حلاً شاملاً وفورياً لحياة صحية.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
04:14 PM

"كاوست" تستقطب أول شركة في العالم متخصصة في تطوير الزراعة الذكية داخل المنازل

يأتي ذلك بهدف توفير تقنية الزراعة المنزلية للمحاصيل والخضراوات الورقية في المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" عن استثمارها في شركة متخصصة في تطوير الزراعة الذكية داخل المنازل، حيث تقود الجامعة استثماراً بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي في الشركة؛ بهدف توفير تقنية الزراعة المنزلية للمحاصيل والخضراوات الورقية في المملكة، بحيث يمكن الحصول على المنتجات الزراعية الطازجة محلياً على مدار العام في جميع المواسم، والحد من زيادة النفايات في سلسلة التوريد الغذائي.

وأكد نائب رئيس كاوست للابتكار والتنمية الاقتصادية كيفين كولين، أن كاوست تضع دوماً من أولوياتها الرئيسة دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال الموهوبة، ومواصلة تعزيز النظام البيئي للابتكار المتنامي في المملكة وترسيخ دورها الوطني كمؤسسة بحثية في قلب التكنولوجيا العميقة للاقتصاد السعودي".

وأضاف: "إن نجاح هذه الخطوة يؤكد قدرة كاوست المتفوقة على الاستثمار في الشركات الناشئة المتنوعة مع تقديم الخبرات المتميزة، إلى جانب فتح فرص جديدة لمزيد من المشاريع التعاونية المؤثرة".

وأشار إلى أن الشركة تلقت مبلغ 2 مليون دولار أمريكي من صندوق كاوست للابتكار، وتتمتع بحضور متنامٍ في الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أنها اختارت الانتقال والعمل في مجمع الأبحاث والتقنية داخل الحرم الجامعي لكاوست، الأمر الذي سيثري قدرات البحث والتطوير والابتكار في المملكة، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة مدعومة من الجامعة مع إبراز المملكة كخيار مثالي للأعمال في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن تقنية الشركة تعتمد على ابتكار جهاز بحجم الثلاجة سهل الاستخدام متخصص لزراعة النباتات، ويأتي بصورة خزانة قائمة بذاتها تحتوي على مزيجي مثالي من الماء والإضاءة والعناصر الغذائية اللازمة لنمو النباتات، وبقدرة إنتاج تصل إلى محصولين يومياً، وستساعد "كاوست" في إطلاق المنتج إلى السوق الشامل بوصفه منتجاً غير مكلف يقدم للعائلات حلاً شاملاً وفورياً لحياة صحية.

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