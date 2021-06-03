3840 حالة إسعافية باشرها "هلال الطائف" خلال شهر مايو

شملت حالات مرضية وحوادث مرورية تعاملت معها الفرق بكفاءةٍ عالية

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عن إحصائية الحالات التي باشرتها الفرق الإسعافية التابعة لها خلال شهر مايو لعام ٢٠٢١م حيث بلغ عددها ٣٨٤٠ حالة إسعافية.

وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها جاء على لسان المتحدث لفرعها بالطائف شادي بن عابد الثبيتي، أنها تنوعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءةٍ عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.

وبيّن أن عدد الحالات الإسعافية الناتجة عن الحوادث المرورية بلغت ١١٢٧حالة نقل منها ٦٨٨ حالة للمنشآت الطبية فيما اكتفت ٤٣٩ حالة بالخدمة المقدمة من الفرق الإسعافية.

وذكر "الثبيتي" أن عدد الحالات المرضية المتنوعة التي باشرتها الفرق الإسعافية بلغ عددها 2713 حالة، حيث نقل منها لاستكمال الرعاية الطبية 1573 حالة فيما اكتفت 1140 حالة بالخدمة التي قدمت لهم.

وأكد متحدث الهلال الأحمر بالطائف بدوره أنه في حال وجود حالة إسعافية المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق "أسعفني".