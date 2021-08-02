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طيران أديل يبدأ أولى رحلاته من مطار الملك سعود بالباحة

يوفر رحلات يومية بأقل الأسعار إلى العديد من مدن المملكة

دشن طيران أديل وجهته الجديدة الأولى من الباحة إلى الدمام, وإضافتها إلى شبكة رحلاته المتنامية، وذلك بمعدل ثماني رحلات أسبوعيًا في الاتجاهين، تأكيدًا لالتزام الشركة بتوفير رحلات اقتصادية للمواطنين والمقيمين في جميع المناطق والمدن الرئيسة في المملكة.

وتعد الباحة الوجهة الثانية عشرة على خارطة شبكة الرحلات التي ستعزز -بإذن الله- من مسيرة النجاح والتقدم للشركة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعملاء لطيران أديل أحمد البراهيم أن الشركة توفر رحلات يومية بأقل الأسعار إلى العديد من مدن المملكة، حيث تشهد الشركة توسعًا كبيرًا في شبكة الرحلات، مؤكدًا دور "أديل" في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص تطوير ودعم إستراتيجية الطيران.
وبيّن أن منطقة الباحة من الوجهات الداخلية المهمة سياحيًا واقتصاديًا التي تشهد طلبًا متزايدًا على السفر.

واكد أن التوسع في المنطقة الجنوبية يسهم في خدمة أبناء المنطقة بشكل عام، وغيرهم من أبناء الوطن والمقيمين.

بدوره أشار مدير مطار الملك سعود بن عبدالعزيز، المهندس فيحان الغامدي إلى أن المطار يقدم الدعم لخطط جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بما يضمن تضافر الجهود كافة لخدمة المواطنين والمقيمين وزوار الباحة وتنويع خيارات السفر أمامهم وتوفير رحلات جوية مناسبة وتجويد الخدمات للمسافرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طيران أديل يبدأ أولى رحلاته من مطار الملك سعود بالباحة
سبق

دشن طيران أديل وجهته الجديدة الأولى من الباحة إلى الدمام, وإضافتها إلى شبكة رحلاته المتنامية، وذلك بمعدل ثماني رحلات أسبوعيًا في الاتجاهين، تأكيدًا لالتزام الشركة بتوفير رحلات اقتصادية للمواطنين والمقيمين في جميع المناطق والمدن الرئيسة في المملكة.

وتعد الباحة الوجهة الثانية عشرة على خارطة شبكة الرحلات التي ستعزز -بإذن الله- من مسيرة النجاح والتقدم للشركة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعملاء لطيران أديل أحمد البراهيم أن الشركة توفر رحلات يومية بأقل الأسعار إلى العديد من مدن المملكة، حيث تشهد الشركة توسعًا كبيرًا في شبكة الرحلات، مؤكدًا دور "أديل" في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص تطوير ودعم إستراتيجية الطيران.
وبيّن أن منطقة الباحة من الوجهات الداخلية المهمة سياحيًا واقتصاديًا التي تشهد طلبًا متزايدًا على السفر.

واكد أن التوسع في المنطقة الجنوبية يسهم في خدمة أبناء المنطقة بشكل عام، وغيرهم من أبناء الوطن والمقيمين.

بدوره أشار مدير مطار الملك سعود بن عبدالعزيز، المهندس فيحان الغامدي إلى أن المطار يقدم الدعم لخطط جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بما يضمن تضافر الجهود كافة لخدمة المواطنين والمقيمين وزوار الباحة وتنويع خيارات السفر أمامهم وتوفير رحلات جوية مناسبة وتجويد الخدمات للمسافرين.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
05:27 PM

طيران أديل يبدأ أولى رحلاته من مطار الملك سعود بالباحة

يوفر رحلات يومية بأقل الأسعار إلى العديد من مدن المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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دشن طيران أديل وجهته الجديدة الأولى من الباحة إلى الدمام, وإضافتها إلى شبكة رحلاته المتنامية، وذلك بمعدل ثماني رحلات أسبوعيًا في الاتجاهين، تأكيدًا لالتزام الشركة بتوفير رحلات اقتصادية للمواطنين والمقيمين في جميع المناطق والمدن الرئيسة في المملكة.

وتعد الباحة الوجهة الثانية عشرة على خارطة شبكة الرحلات التي ستعزز -بإذن الله- من مسيرة النجاح والتقدم للشركة.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعملاء لطيران أديل أحمد البراهيم أن الشركة توفر رحلات يومية بأقل الأسعار إلى العديد من مدن المملكة، حيث تشهد الشركة توسعًا كبيرًا في شبكة الرحلات، مؤكدًا دور "أديل" في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص تطوير ودعم إستراتيجية الطيران.
وبيّن أن منطقة الباحة من الوجهات الداخلية المهمة سياحيًا واقتصاديًا التي تشهد طلبًا متزايدًا على السفر.

واكد أن التوسع في المنطقة الجنوبية يسهم في خدمة أبناء المنطقة بشكل عام، وغيرهم من أبناء الوطن والمقيمين.

بدوره أشار مدير مطار الملك سعود بن عبدالعزيز، المهندس فيحان الغامدي إلى أن المطار يقدم الدعم لخطط جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بما يضمن تضافر الجهود كافة لخدمة المواطنين والمقيمين وزوار الباحة وتنويع خيارات السفر أمامهم وتوفير رحلات جوية مناسبة وتجويد الخدمات للمسافرين.

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