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رئيس "واس" يستقبل رئيس شبكة الإعلام العراقية

بحثا الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك

استقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران، في مكتبه بالرياض، اليوم، رئيس شبكة الإعلام العراقية الدكتور نبيل جاسم.

وشهد الاستقبال بحث عدد من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التبادل الإخباري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "واس" يستقبل رئيس شبكة الإعلام العراقية
سبق

استقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران، في مكتبه بالرياض، اليوم، رئيس شبكة الإعلام العراقية الدكتور نبيل جاسم.

وشهد الاستقبال بحث عدد من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التبادل الإخباري.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
02:56 PM

رئيس "واس" يستقبل رئيس شبكة الإعلام العراقية

بحثا الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران، في مكتبه بالرياض، اليوم، رئيس شبكة الإعلام العراقية الدكتور نبيل جاسم.

وشهد الاستقبال بحث عدد من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التبادل الإخباري.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,902
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,695
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,903
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,759

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