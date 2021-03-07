وزير الدفاع الأمريكي: السعودية شريك مهم للغاية وعلاقاتنا جيدة

أوستن أكد لشبكة ABC: "نعمل معاً لتحقيق أهدافنا وحماية مصالحنا"

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن في حديث تلفزيوني اليوم الأحد، أن العلاقات بين السعودية وبلاده علاقات جيدة وستبقى كذلك.

وقال لويد أوستن في حوار مع شبكة (ABC) الأمريكية، إن المملكة العربية السعودية شريك استراتيجي مهم للغاية، مضيفاً: "نعمل معاً لتحقيق أهدافنا وحماية مصالحنا".