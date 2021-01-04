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الشرقية.. 843 جولةً على المنشآت وتطهير 744 موقعًا

باستخدام 141545 لترًا من المعقمات بمشاركة 465 فردًا

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 843 جولةً رقابيةً، منها جولتان مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة؛ لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 15 مخالفة، منها 13 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" في الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفتا تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 744 موقعًا باستخدام 141545 لترًا من المعقمات والمطهرات بمشاركة 465 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7803 أطنان من النفايات، وأزالت 4457 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية بشكل يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة للشكاوى التي تُعنى بجميع ميادين الخدمة في المنطقة عبر مركز البلاغات (940)؛ داعيةً أفراد المجتمع إلى التعاون والتكاتف للتصدي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات هاتفيًّا أو إلكترونيًّا.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. 843 جولةً على المنشآت وتطهير 744 موقعًا
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 843 جولةً رقابيةً، منها جولتان مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة؛ لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 15 مخالفة، منها 13 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" في الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفتا تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 744 موقعًا باستخدام 141545 لترًا من المعقمات والمطهرات بمشاركة 465 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7803 أطنان من النفايات، وأزالت 4457 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية بشكل يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة للشكاوى التي تُعنى بجميع ميادين الخدمة في المنطقة عبر مركز البلاغات (940)؛ داعيةً أفراد المجتمع إلى التعاون والتكاتف للتصدي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات هاتفيًّا أو إلكترونيًّا.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
01:00 PM

الشرقية.. 843 جولةً على المنشآت وتطهير 744 موقعًا

باستخدام 141545 لترًا من المعقمات بمشاركة 465 فردًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 843 جولةً رقابيةً، منها جولتان مع الجهات ذات العلاقة على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة؛ لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 15 مخالفة، منها 13 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" في الأسواق والمراكز التجارية، ومخالفتا تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت بغسل وتعقيم وتطهير 744 موقعًا باستخدام 141545 لترًا من المعقمات والمطهرات بمشاركة 465 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7803 أطنان من النفايات، وأزالت 4457 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار خطتها الدورية بشكل يومي لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة للشكاوى التي تُعنى بجميع ميادين الخدمة في المنطقة عبر مركز البلاغات (940)؛ داعيةً أفراد المجتمع إلى التعاون والتكاتف للتصدي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات هاتفيًّا أو إلكترونيًّا.

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