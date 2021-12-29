"الغذاء والدواء" و"المجلس الصحي" يوقّعان مذكرة لتعزيز السلامة

تهدف إلى تبادل البيانات والإحصائيات والخدمات الاستشارية

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم، مذكرة تعاون مع المجلس الصحي السعودي لتعزيز وتفعيل التواصل والتعاون، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في الجوانب الصحية، حيث مثّل "الغذاء والدواء" في توقيع مذكرة التعاون الرئيس التنفيذي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، فيما مثّل المجلس الصحي السعودي الأمين العام للمجلس الدكتور نهار بن مزكي العازمي.

وتهدف مذكرة التعاون إلى تبادل البيانات والإحصائيات والخدمات الاستشارية والمشورة العلمية ذات العلاقة بمجالات اختصاص الطرفين، والتعاون في دعم البحوث والدراسات المشتركة والبيانات البحثية، والبرامج التدريبية والمعارض والندوات والمؤتمرات والملتقيات وورش العمل، وتشكيل اللجان المشتركة المؤقتة ذات العلاقة بأعمال الطرفين.

وسيتعاون "المجلس الصحي" مع الهيئة للإبلاغ عن التسمم الغذائي والأعراض الجانبية للأدوية والأجهزة الطبية، واستحداث ونشر الأدلة الإرشادية المتعلقة بمجالات اختصاص الهيئة، كما سيتكامل الطرفان في عملية تتبّع الدواء وتوحيد نظام ترميز الأدوية والعمل على ربطه بسجل المريض، إضافة إلى التعاون في إعداد آلية للتعامل مع ما يرد للمملكة من الشحنات وفق الممارسات الصحية المعتمدة لمكافحة العدوى وحماية العاملين ليتم اعتماده والعمل به.

كما سيتعاون الطرفان في مجال الحد من مقاومة المضادات الحيوية، والمعايير الدولية المتعلقة بسلامة المنتجات الصحية، وتطوير المعايير والمواصفات الخاصة بتقنية معلومات الرعاية الصحية، وكذلك لتوحيد المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في المملكة، والعمل على استقطاب الخبراء والباحثين المختصين في الصحة العامة والصحة السكانية والدراسات الوبائية.

وفيما تنص المذكرة المُوقّعة على التعاون في قياس ومتابعة الحالة الصحية والتغذوية للمجتمع السعودي، والتحديث المستمر لقائمة الأدوية الأساسية والإسهام في توفر البدائل العلاجية للأدوية الأساسية حال حدوث انقطاع أو تحديات في سلاسل الإمداد لأحد الأدوية الأساسية المشمولة ضمن قائمة الأدوية الأساسية في المملكة.

وستلتزم "الغذاء والدواء"، وفقًا لمذكرة التعاون، بنشر قائمة الأدوية الأساسية المحدثة على موقعها الرسمي، وإرسال قائمة دورية للأدوية الأساسية غير المتوفرة لـ "المجلس الصحي" بهدف الاستفسار عن البدائل العلاجية، والتحديث الدوري لقائمة وسائل خفض المخاطر للأدوية البشرية على موقع "الهيئة" الإلكتروني.

وفيما سيلتزم المجلس الصحي السعودي بإنشاء لجنة وطنية تُعنى بالتحديث المستمر لقائمة الأدوية الأساسية في المملكة، وتحدد البدائل العلاجية للأدوية المشمولة في قائمة الهيئة الدورية، وتكتب الاسم العلمي والتركيز والشكل الصيدلاني لكل بديل علاجي.