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طوارئ بمستشفى محايل عقب تسمم غذائي ضرب العشرات.. إغلاق للمطعم وتحليل للعينات

الغامدي لـ"سبق": سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ظهور نتائج العينات التي تم سحبها

أصيب عشرات المواطنين بمركز بحر أبو سكينة بحالات تسمم بعد تناولهم وجبات من أحد المطاعم فيما استنفر مستشفى محايل طواقمه الطبية والفنية للتعامل مع الحالات التي وصلت للطوارئ.


ومن جهتها باشرت الجهات الأمنية والبلدية المطعم وعملت على إغلاقه وإيقاف العاملين به.


وقال رئيس بلدية بحر أبو سكينة المهندس نايف الغامدي لـ"سبق": باشرت البلدية المطعم واتخذت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وسحب عينات من المأكولات والمواد المستخدمة في تحضيرها تمهيدًا لفحصها مخبريًا وإغلاق المطعم، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ظهور نتائج العينات التي تم سحبها واكتمال إجراءات التحقيق من قبل الجهات الأمنية.

مستشفى محايل العام تسمم غذائي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طوارئ بمستشفى محايل عقب تسمم غذائي ضرب العشرات.. إغلاق للمطعم وتحليل للعينات
سبق

أصيب عشرات المواطنين بمركز بحر أبو سكينة بحالات تسمم بعد تناولهم وجبات من أحد المطاعم فيما استنفر مستشفى محايل طواقمه الطبية والفنية للتعامل مع الحالات التي وصلت للطوارئ.


ومن جهتها باشرت الجهات الأمنية والبلدية المطعم وعملت على إغلاقه وإيقاف العاملين به.


وقال رئيس بلدية بحر أبو سكينة المهندس نايف الغامدي لـ"سبق": باشرت البلدية المطعم واتخذت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وسحب عينات من المأكولات والمواد المستخدمة في تحضيرها تمهيدًا لفحصها مخبريًا وإغلاق المطعم، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ظهور نتائج العينات التي تم سحبها واكتمال إجراءات التحقيق من قبل الجهات الأمنية.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
03:51 PM

طوارئ بمستشفى محايل عقب تسمم غذائي ضرب العشرات.. إغلاق للمطعم وتحليل للعينات

الغامدي لـ"سبق": سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ظهور نتائج العينات التي تم سحبها

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محمد طيران - محايل عسير
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2,343

أصيب عشرات المواطنين بمركز بحر أبو سكينة بحالات تسمم بعد تناولهم وجبات من أحد المطاعم فيما استنفر مستشفى محايل طواقمه الطبية والفنية للتعامل مع الحالات التي وصلت للطوارئ.


ومن جهتها باشرت الجهات الأمنية والبلدية المطعم وعملت على إغلاقه وإيقاف العاملين به.


وقال رئيس بلدية بحر أبو سكينة المهندس نايف الغامدي لـ"سبق": باشرت البلدية المطعم واتخذت الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وسحب عينات من المأكولات والمواد المستخدمة في تحضيرها تمهيدًا لفحصها مخبريًا وإغلاق المطعم، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ظهور نتائج العينات التي تم سحبها واكتمال إجراءات التحقيق من قبل الجهات الأمنية.

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