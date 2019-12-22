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"الريثي" يدشن "صحي المضايا" ويشيد بالخدمات المقدمة للمستفيدين

"صحة جازان" وفرت طاقمًا طبيًّا وفنيًّا وإداريًّا مؤهلًا للمركز

دشن محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، بحضور مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، ورئيس مركز الحكامية أ. علي بن حسن العواجي، وعدد من المسؤولين، صباح اليوم؛ مركز الرعاية الصحية الأولية بالمضايا بعد انتهاء مشروع ترميم وتطوير وتحسين بيئة العمل بالمركز.

ويقدم المركز خدماته للمستفيدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وسخرت صحة جازان طاقمًا طبيًّا وفنيًّا وإداريًّا مؤهلًا لتقديم الخدمات الصحية.

وكان المحافظ قد قام فور وصوله للموقع بقص الشريط؛ إيذانًا ببدء العمل في المركز، وتجوّل في المركز بصحبة ضيوف الحفل.

واستمع "الريثي" لشرح مفصل عن أقسام المركز والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، وأثنى محافظ المسارحة على جودة العمل الذي تم بالمركز، مبديًا إعجابه بنجاح خطة التطوير بالمركز، ومقدمًا شكره لصحة جازان ومنسوبيها على ما بذلوه من جهود واضحة.

فيما أوضح مدير عام صحة جازان أن المركز شهد تطويرًا على كل المستويات؛ إيمانًا بأهمية جاذبية بيئة العمل للموظفين، كما تم دعم المركز بعدد من الكوادر الطبية، والأجهزة الطبية الحديثة، في سبيل تقديم خدمة طبية متميزة للمستفيدين.

يشار إلى أن صحة جازان كانت قد اعتمدت مشروع تحسين بيئة العمل بصحي المضايا، ليظهر بحلّة جديدة، كما قامت الصحة بتجهيزه بالأثاث الطبي والمكتبي لتجعل منه علامة فارقة في المراكز الصحية بالمنطقة.

أحد المسارحة محافظ أحد المسارحة عبدالله الريثي مدير عام صحة جازان عبدالله النجمي الرعاية الصحية الأولية بالمضايا

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الريثي" يدشن "صحي المضايا" ويشيد بالخدمات المقدمة للمستفيدين
سبق

دشن محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، بحضور مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، ورئيس مركز الحكامية أ. علي بن حسن العواجي، وعدد من المسؤولين، صباح اليوم؛ مركز الرعاية الصحية الأولية بالمضايا بعد انتهاء مشروع ترميم وتطوير وتحسين بيئة العمل بالمركز.

ويقدم المركز خدماته للمستفيدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وسخرت صحة جازان طاقمًا طبيًّا وفنيًّا وإداريًّا مؤهلًا لتقديم الخدمات الصحية.

وكان المحافظ قد قام فور وصوله للموقع بقص الشريط؛ إيذانًا ببدء العمل في المركز، وتجوّل في المركز بصحبة ضيوف الحفل.

واستمع "الريثي" لشرح مفصل عن أقسام المركز والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، وأثنى محافظ المسارحة على جودة العمل الذي تم بالمركز، مبديًا إعجابه بنجاح خطة التطوير بالمركز، ومقدمًا شكره لصحة جازان ومنسوبيها على ما بذلوه من جهود واضحة.

فيما أوضح مدير عام صحة جازان أن المركز شهد تطويرًا على كل المستويات؛ إيمانًا بأهمية جاذبية بيئة العمل للموظفين، كما تم دعم المركز بعدد من الكوادر الطبية، والأجهزة الطبية الحديثة، في سبيل تقديم خدمة طبية متميزة للمستفيدين.

يشار إلى أن صحة جازان كانت قد اعتمدت مشروع تحسين بيئة العمل بصحي المضايا، ليظهر بحلّة جديدة، كما قامت الصحة بتجهيزه بالأثاث الطبي والمكتبي لتجعل منه علامة فارقة في المراكز الصحية بالمنطقة.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
09:48 PM

"الريثي" يدشن "صحي المضايا" ويشيد بالخدمات المقدمة للمستفيدين

"صحة جازان" وفرت طاقمًا طبيًّا وفنيًّا وإداريًّا مؤهلًا للمركز

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، بحضور مدير عام صحة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، ورئيس مركز الحكامية أ. علي بن حسن العواجي، وعدد من المسؤولين، صباح اليوم؛ مركز الرعاية الصحية الأولية بالمضايا بعد انتهاء مشروع ترميم وتطوير وتحسين بيئة العمل بالمركز.

ويقدم المركز خدماته للمستفيدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وسخرت صحة جازان طاقمًا طبيًّا وفنيًّا وإداريًّا مؤهلًا لتقديم الخدمات الصحية.

وكان المحافظ قد قام فور وصوله للموقع بقص الشريط؛ إيذانًا ببدء العمل في المركز، وتجوّل في المركز بصحبة ضيوف الحفل.

واستمع "الريثي" لشرح مفصل عن أقسام المركز والخدمات التي يقدمها للمستفيدين، وأثنى محافظ المسارحة على جودة العمل الذي تم بالمركز، مبديًا إعجابه بنجاح خطة التطوير بالمركز، ومقدمًا شكره لصحة جازان ومنسوبيها على ما بذلوه من جهود واضحة.

فيما أوضح مدير عام صحة جازان أن المركز شهد تطويرًا على كل المستويات؛ إيمانًا بأهمية جاذبية بيئة العمل للموظفين، كما تم دعم المركز بعدد من الكوادر الطبية، والأجهزة الطبية الحديثة، في سبيل تقديم خدمة طبية متميزة للمستفيدين.

يشار إلى أن صحة جازان كانت قد اعتمدت مشروع تحسين بيئة العمل بصحي المضايا، ليظهر بحلّة جديدة، كما قامت الصحة بتجهيزه بالأثاث الطبي والمكتبي لتجعل منه علامة فارقة في المراكز الصحية بالمنطقة.

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